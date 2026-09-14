  MENIU  
Home > Vedete > Ce salariu ar avea Nadia Comăneci la Românii au talent. Contractul ei marchează un record pentru Pro TV

Ce salariu ar avea Nadia Comăneci la Românii au talent. Contractul ei marchează un record pentru Pro TV

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.  Actualizat 14.09.2026, 13:37
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Nadia Comăneci, legenda gimnasticii mondiale, s-a alăturat juriului emisiunii „Românii au talent” de la Pro TV. Contractul ei record pe sezon marchează o premieră impresionantă pentru un show din România.

Ce salariu ar avea Nadia Comăneci la Românii au talent

Nadia Comăneci, un simbol al excelenței și al ambiției, a intrat oficial în familia Pro TV, devenind membru al juriului pentru sezonul 17 al emisiunii „Românii au talent”. Odată cu acest anunț făcut la începutul lunii septembrie, întreaga țară a primit cu entuziasm vestea revenirii uneia dintre cele mai mari sportive românce în lumina reflectoarelor.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu! Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este «Românii au talent». Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci, reflectând asupra noii sale provocări profesionale.

Citește și: Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan, apariție elegantă la nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali. Ce surpriză a marcat evenimentul

Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Recomandarea zilei

Contractul ei marchează un record pentru Pro TV

Înlocuind-o pe îndrăgita actriță Carmen Tănase, Nadia se alătură unei echipe de jurați formată din Mihai Bobonete, Andra Măruță și Andi Moisescu, așa cum Pro TV a anunțat pe contul oficial de Instagram: „Ei sunt noul juriu «Românii au talent»! Tu ești gata să le arăți ce poți? Înscrie-te la casting pentru sezonul 17. Hai să te cunoaștem și să-ți descoperim talentul”. Cu un astfel de lineup, noul sezon promite să fie unul spectaculos.

Însă, pe lângă valoarea simbolică a acestui parteneriat, venirea Nadiei Comăneci în echipa Pro TV este și o decizie financiară impresionantă. Potrivit Cancan, contractul fostei gimnaste pentru un sezon ar ajunge la aproximativ 300.000 de euro. Această sumă record o plasează pe Nadia în topul celor mai bine plătiți membri ai unui juriu de televiziune din România.

Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Recomandarea zilei

La 50 de ani de la primul său 10 perfect obținut la Jocurile Olimpice din Montreal, Nadia Comăneci continuă să inspire prin dedicare, profesionalism și dorința de a motiva noi generații să își urmeze visurile. Cu o carieră strălucită ca sportivă, ea este acum pregătită să devină și o sursă de inspirație pentru talentele care vor urca pe scena „Românii au talent”.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ați trecut de sute de ori pe lângă ea. Știați ce ascunde această clădire din centrul Bucureștiului?
Ați trecut de sute de ori pe lângă ea. Știați ce ascunde această clădire din centrul Bucureștiului?
Fanatik
Premoniție sumbră pentru debutul lui Denis Drăguș: ”Parcă văd că mâine zice Gigi că îl schimbă”
Premoniție sumbră pentru debutul lui Denis Drăguș: ”Parcă văd că mâine zice Gigi că îl schimbă”
GSP.ro
După US Open, noua senzație a tenisului feminin a defilat în trei ținute diferite la Săptămâna Modei de la New York
După US Open, noua senzație a tenisului feminin a defilat în trei ținute diferite la Săptămâna Modei de la New York
Click.ro
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Redactia.ro
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Citește și...
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de el: „Nu-mi place că s-a dus la ei”
Vremea se schimbă din nou în România. După ploi și vijelii, temperaturile urcă până la 30 de grade
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum a scăpat Toto Dumitrescu de închisoare. Motivarea instanței
Supermodelul Shanina Shaik va deveni din nou mamă. "O viață nouă, un nou capitol și atâta iubire înainte!"
Apple Martin, surprinsă în compania unui filantrop. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe fiica lui Gwyneth Paltrow
Cum a slăbit Adela Popescu înainte de lansarea serialului „Fără Urmă”, în care joacă unul dintre rolurile principale: „Nu se mai putea pentru că la Șușani am făcut ravagii și eram atât de frustrată că mă scotea Radu în fiecare zi la mișcare și muream” / Exclusiv
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Supermodelul Shanina Shaik va deveni din nou mamă. "O viață nouă, un nou capitol și atâta iubire înainte!"
Supermodelul Shanina Shaik va deveni din nou mamă. "O viață nouă, un nou capitol și atâta iubire înainte!"
Apple Martin, surprinsă în compania unui filantrop. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe fiica lui Gwyneth Paltrow
Apple Martin, surprinsă în compania unui filantrop. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe fiica lui Gwyneth Paltrow
Proiecte speciale
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Avantaje
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Cum a slăbit Adela Popescu înainte de lansarea serialului „Fără Urmă”, în care joacă unul dintre rolurile principale: „Nu se mai putea pentru că la Șușani am făcut ravagii și eram atât de frustrată că mă scotea Radu în fiecare zi la mișcare și muream” / Exclusiv
Cum a slăbit Adela Popescu înainte de lansarea serialului „Fără Urmă”, în care joacă unul dintre rolurile principale: „Nu se mai putea pentru că la Șușani am făcut ravagii și eram atât de frustrată că mă scotea Radu în fiecare zi la mișcare și muream” / Exclusiv
Ce s-a întâmplat cu Florin Marin după moartea fostului preot Philip Clements. Românul a moștenit o avere, iar acum trăiește o nouă poveste de dragoste
Ce s-a întâmplat cu Florin Marin după moartea fostului preot Philip Clements. Românul a moștenit o avere, iar acum trăiește o nouă poveste de dragoste
Nick Rădoi, mesaj îndurerat după moartea Mădălinei Apostol: „În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să o salvăm”
Nick Rădoi, mesaj îndurerat după moartea Mădălinei Apostol: „În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să o salvăm”
Otniela Sandu a confirmat relația cu Costeluș Cășuneanu. Cum au fost surprinși la Râșnov. "Mi se pare frumos când partenerii se susțin reciproc!"
Otniela Sandu a confirmat relația cu Costeluș Cășuneanu. Cum au fost surprinși la Râșnov. "Mi se pare frumos când partenerii se susțin reciproc!"
Observator News
S-au aşezat pe şine şi au aşteptat să vină trenul: doi tineri au murit într-o staţie de metrou din New York
S-au aşezat pe şine şi au aşteptat să vină trenul: doi tineri au murit într-o staţie de metrou din New York
Libertatea pentru Femei
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cinci tipuri de dureri pe care un medic urgentist spune să NU le ignori niciodată. Pot ascunde probleme grave
Cinci tipuri de dureri pe care un medic urgentist spune să NU le ignori niciodată. Pot ascunde probleme grave
Plăți retroactive pentru o categorie de persoane cu handicap. Ce perioadă acoperă noua lege
Plăți retroactive pentru o categorie de persoane cu handicap. Ce perioadă acoperă noua lege
Ce se întâmplă cu glicemia după ce stai la soare. Efect neașteptat
Ce se întâmplă cu glicemia după ce stai la soare. Efect neașteptat
Cancerul de colon ar putea fi provocat de o bacterie „tăcută” pe care mulți o au fără să știe
Cancerul de colon ar putea fi provocat de o bacterie „tăcută” pe care mulți o au fără să știe
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Libertatea
Câți români s-au uitat la Cătălin Măruță pe Antena 1
Câți români s-au uitat la Cătălin Măruță pe Antena 1
Apă cu petrol, vândută ca leac miraculos pentru pacienții cu cancer în Serbia. Oncolog: „Distruge măduva osoasă”
Apă cu petrol, vândută ca leac miraculos pentru pacienții cu cancer în Serbia. Oncolog: „Distruge măduva osoasă”
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton