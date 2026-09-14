Cum a slăbit Oana Radu 16 kg în 46 de zile: „Într-o lume plină de tratamente minune, am ales pentru a treia oară să-mi pun ambiția la bătaie”

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Oana Radu a slăbit 16 kilograme în 46 de zile și vrea să lanseze un jurnal de slăbit în care vorbește despre experiența ei. Cântăreața a precizat că nu are studii în nutriție, dar că s-a folosit de ceea ce a învățat după ce a slăbit de două ori în trecut câte 50 de kg. Într-o perioadă în care majoritatea persoanelor apelează la tratamente de slăbit, artista a optat pentru calea clasică, respectiv o alimentație echilibrată și mers la sală.

Cum a slăbit Oana Radu 16 kg în 46 de zile

Oana Radu a ales să vorbească despre experiența ei cu slăbitul după ce a reușit să dea jos 16 kilograme în 46 de zile. Artista nu a oferit detalii despre alimentația sa, însă a împărtășit în mediul online mai multe filmări de la sală, unde se antrena cu greutăți. Mândră de rezultatele sale, Oana a decis să împărtășească descoperirile sale într-un jurnal de slăbit. Totuși, cântăreața precizează că nu are studii în nutriție și că jurnalul include experiența sa personală, după ce în trecut a mai slăbit de două ori câte 50 de kilograme.

„Într-o lume plină de scurtături, tratamente minune și tot felul de trucuri, eu am ales pentru a treia oară să-mi pun ambiția la bătaie. Am ales pentru a treia oară să lupt și să încerc să slăbesc. (…) A fost foarte greu. Nu o să vă mint. Dar nimeni nu poate să-mi ia ambiția. (…) Am slăbit 16 kg în 46 de zile și lupta mea nu se oprește aici. Mai am de slăbit câteva kg”, a transmis Oana în mediul online.

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Vrea să lanseze un jurnal de slăbit, deși nu are studii în nutriție

Artista a povestit că, după ce a trecut de o perioadă grea, a decis să sărbătorească fiind mai relaxată cu alimentația sa. „Și cum poate sărbători mai bine un compulsiv decât prin mâncare?”, a spus. Totuși, la un moment dat a realizat că sănătatea ei era pusă în pericol. „Mi-am dat seama că sănătatea mea este mult mai importantă decât orice. Și mi-am dat seama că eu sunt cea care are puterea în mâini. Vin aici către voi cu povestea mea. (…) Evident că nu am niciun studiu practic despre nutriție, dar în toți anii ăștia am învățat atât de multe lucruri despre mâncare, încât chiar aș putea fi un nutriționist foarte bun dacă mi-aș pune puțin ambiția și aș face un curs”, a mai spus Oana.

Cântăreața i-a încurajat pe cei care vor să slăbească să nu-și piardă încrederea în ei și să nu-și compare rezultate cu ale ei sau cu ale altcuiva. „Am slăbit 16 kg în 46 de zile. Înainte să mă beșteliți, nu vreau să vă influențez într-un mod incorect. Sunt genul de persoană care se îngrașă și slăbește cu viteza luminii. Așa că vă rog să nu încercați să comparați vreodată rezultatele pe care le aveți cu rezultatul meu. Sunt aici să vă spun că puteți să o faceți chiar și atunci când nici voi nu mai credeți în voi. Eu am slăbit deja de două ori câte 50 de kg”, a explicat Oana.

Foto: Instagram

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