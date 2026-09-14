Ce salariu ar avea Nadia Comăneci la Românii au talent. Contractul ei marchează un record pentru Pro TV

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Nadia Comăneci, legenda gimnasticii mondiale, s-a alăturat juriului emisiunii „Românii au talent” de la Pro TV. Contractul ei record pe sezon marchează o premieră impresionantă pentru un show din România.

Ce salariu ar avea Nadia Comăneci la Românii au talent

Nadia Comăneci, un simbol al excelenței și al ambiției, a intrat oficial în familia Pro TV, devenind membru al juriului pentru sezonul 17 al emisiunii „Românii au talent”. Odată cu acest anunț făcut la începutul lunii septembrie, întreaga țară a primit cu entuziasm vestea revenirii uneia dintre cele mai mari sportive românce în lumina reflectoarelor.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu! Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este «Românii au talent». Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci, reflectând asupra noii sale provocări profesionale.

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Contractul ei marchează un record pentru Pro TV

Înlocuind-o pe îndrăgita actriță Carmen Tănase, Nadia se alătură unei echipe de jurați formată din Mihai Bobonete, Andra Măruță și Andi Moisescu, așa cum Pro TV a anunțat pe contul oficial de Instagram: „Ei sunt noul juriu «Românii au talent»! Tu ești gata să le arăți ce poți? Înscrie-te la casting pentru sezonul 17. Hai să te cunoaștem și să-ți descoperim talentul”. Cu un astfel de lineup, noul sezon promite să fie unul spectaculos.

Însă, pe lângă valoarea simbolică a acestui parteneriat, venirea Nadiei Comăneci în echipa Pro TV este și o decizie financiară impresionantă. Potrivit Cancan, contractul fostei gimnaste pentru un sezon ar ajunge la aproximativ 300.000 de euro. Această sumă record o plasează pe Nadia în topul celor mai bine plătiți membri ai unui juriu de televiziune din România.

La 50 de ani de la primul său 10 perfect obținut la Jocurile Olimpice din Montreal, Nadia Comăneci continuă să inspire prin dedicare, profesionalism și dorința de a motiva noi generații să își urmeze visurile. Cu o carieră strălucită ca sportivă, ea este acum pregătită să devină și o sursă de inspirație pentru talentele care vor urca pe scena „Românii au talent”.

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