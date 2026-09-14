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Cântăreața Bibi le-a pregătit o surpriză de proporții celor care îi urmăresc activitatea în mediul online. La 10 luni de la despărțirea de Antonio Pican, artista a dezvăluit că este gata să îmbrace rochia de mireasă, după ce a fost cerută în căsătorie în timpul unei vacanțe spectaculoase în Italia.

„Nu am un iubit. Am un logodnic”: Anunțul neașteptat din Italia

Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru de poveste, în Munții Dolomiți, iar imaginile publicate de vedetă au luat prin surprindere pe toată lumea. Până în momentul în care inelul de logodnă i-a fost așezat pe deget, artista a preferat să păstreze o discreție totală în privința vieții sale amorose.

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Decizia de a face totul public a venit la pachet cu un mesaj plin de entuziasm transmis comunității sale virtuale: „Pentru cei dintre voi care nu știau că am un iubit, nu vă faceți griji… Nu am. Am un LOGODNIC”. Odată cu cadrele romantice din Italia, cântăreața a dezvăluit și identitatea bărbatului alături de care și-a refăcut viața, fiind vorba despre Andrei Trandafir.

De la o poveste expusă public la o discreție deplină

Schimbarea de abordare în privința vieții personale vine după ce relația anterioară a artistei s-a desfășurat aproape în întregime sub privirile atente ale publicului. După separarea definitivă de fostul partener, vedeta a ales să își protejeze noua poveste de dragoste și să trăiască departe de lumina reflectoarelor.

Strategia a funcționat perfect, iar trecerea de la o relație ascunsă de ochii curioșilor direct la statutul de logodnică marchează începutul unui nou capitol din viața sa.

Val de felicitări din partea fanilor

Vestea logodnei a declanșat o adevărată avalanșă de reacții pe rețelele de socializare. Urmăritorii artistei au copleșit-o cu mesaje de susținere și urări pentru viitorul alături de Andrei Trandafir. Printre mulțimea de comentarii strânse la postarea cu fotografiile din Munții Dolomiți, fanii și-au arătat entuziasmul prin mesaje pline de căldură: „Cât de minunați sunteți împreună! Să vă țină!”, „Doamneee, câte emoții, felicităriiii, frumoșilor!” și „Wow, cât de drăguț! Felicitări!”.

Foto – Instagram

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