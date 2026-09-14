Mara Bănică, avertisment dureros după moartea Mădălinei Apostol: „Să nu mai râdeți niciodată, niciunul, de depresie! Trei prunci au rămas fără mamă!”

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Vestea trecerii în neființă a Mădălinei Apostol, la doar 40 de ani, a provocat un val de durere în rândul celor care au cunoscut-o. Fosta parteneră a omului de afaceri Nick Rădoi și-a pus capăt zilelor în weekend, lăsând în urmă trei copii orfani de mamă și o suferință greu de exprimat în cuvinte. Printre cei care au reacționat public se numără și jurnalista Mara Bănică, profund marcată de dispariția prematură a prietenei sale.

Imaginea unei femei blânde și semnalul de alarmă tras de jurnalistă

Mara Bănică a ales să își amintească de Mădălina Apostol așa cum era în momentele de liniște: o persoană caldă, zâmbitoare și grijulie cu cei din jur. Jurnalista a publicat în mediul online un videoclip emoționant, filmat chiar de ea în timpul unei vizite, în care Mădălina apare gătind cu zâmbetul pe buze alături de Nick Rădoi. Alături de aceste imagini pline de viață, Mara Bănică a tras un semnal de alarmă categoric privitor la modul în care societatea raportează la suferințele psihice.

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„S-a stins Mădălina Apostol. Dumnezeu să o ierte! Eu așa mi-o amintesc, exact ca în acest filmuleț: blândă, harnică tare, zâmbind mereu, calmă, iubitoare, grijulie. Să nu mai râdeți niciodată, niciunul, de depresie! Trei prunci au rămas fără mamă. Doamne, ce e viața asta”, a transmis Mara Bănică.

Lupta cruntă și tăcută cu o boală nemiloasă

Mesajul transmis de jurnalistă subliniază pericolul reprezentat de o afecțiune pe care mulți o tratează cu superficialitate. Informațiile făcute publice după tragedie arată o suferință de durată, confirmată și de Nick Rădoi, care a vorbit deschis despre eforturile neobosite ale familiei de a o ajuta pe Mădălina să depășească episoadele severe de depresie.

Chiar dacă au existat încercări repetate de recuperare, inclusiv o internare recentă într-un spital de specialitate din România pentru tratament în limba maternă, o nouă criză a împins-o spre gestul fatal. Pentru apropiatii care se pregătesc acum să o conducă pe ultimul drum, amintirea Mădălinei rămâne legată de bunătatea ei, dar și de avertismentul că depresia este un pericol tăcut ce poate distruge vieți într-o clipă.

“Ceea ce s-a întâmplat este o durere imensă și o tragedie greu de exprimat în cuvinte. Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru a o ajuta să lupte cu boala și să depășească momentele de criză. În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să intervenim și să o salvăm. Pentru o perioadă, lucrurile păreau să evolueze spre bine, însă o nouă criză severă a împins-o spre acest gest tragic” – a explicat Rădoi.

Foto – Facebook

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