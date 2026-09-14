Mădălina Apostol, de două ori la spital înainte de a-și lua viața. Ce a pățit iubita lui Nick Rădoi în Mexic

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Mădălina Apostol se lupta de mai mult timp cu depresia, în urmă cu două luni fiind salvată de la moarte de două ori. Iubita lui Nick Rădoi a ajuns de două ori la spital, în decursul a patru zile, după ce ar fi înghițit peste 100 de pastile.
Mădălina Apostol, de două ori la spital înainte de a muri
Mădălina Apostol se lupta de mai mult timp cu depresia, potrivit declarațiilor Monicăi Gabor, cu care a fost bună prietenă. Și se pare că nu este prima dată când aceasta a încercat să își ia viața. Conform unei surse citate de Antena 1, iubita lui Nick Rădoi a ajuns de două ori la spital, în Mexic, în decursul a doar 4 zile, după ce a înghițit peste 100 de pastile.
„Acum 2 luni a avut o tentativă de sinucidere în Mexic. A stat 4 zile in spital. Atunci a zis că din greșeală a luat acele pastile. Că a luat câteva și după a uitat ce a făcut. De fapt, a luat circa 100 de pastile. Ea a zis că nu își mai aduce aminte. Că după vreo 10 ea credea că nu își fac efectul. După încă o săptămână iar a intrat în spital. Iar cu pastile. În Mexic lua cam de toate. Se împrietenise cu farmacista. Ea nu a recunoscut nici prima data, nici a doua oară că a încercat să se sinucidă”, a povestit sursa.
Mădălina Apostol a încetat din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 2:00. În ultima perioadă, aceasta locuia cu Nick Rădoi în Mexic, fiind alături de acesta în lupta lui cu cancerul.