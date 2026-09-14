Mădălina Apostol, de două ori la spital înainte de a-și lua viața. Ce a pățit iubita lui Nick Rădoi în Mexic

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mădălina Apostol se lupta de mai mult timp cu depresia, în urmă cu două luni fiind salvată de la moarte de două ori. Iubita lui Nick Rădoi a ajuns de două ori la spital, în decursul a patru zile, după ce ar fi înghițit peste 100 de pastile.

Mădălina Apostol, de două ori la spital înainte de a muri

Mădălina Apostol se lupta de mai mult timp cu depresia, potrivit declarațiilor Monicăi Gabor, cu care a fost bună prietenă. Și se pare că nu este prima dată când aceasta a încercat să își ia viața. Conform unei surse citate de Antena 1, iubita lui Nick Rădoi a ajuns de două ori la spital, în Mexic, în decursul a doar 4 zile, după ce a înghițit peste 100 de pastile.

„Acum 2 luni a avut o tentativă de sinucidere în Mexic. A stat 4 zile in spital. Atunci a zis că din greșeală a luat acele pastile. Că a luat câteva și după a uitat ce a făcut. De fapt, a luat circa 100 de pastile. Ea a zis că nu își mai aduce aminte. Că după vreo 10 ea credea că nu își fac efectul. După încă o săptămână iar a intrat în spital. Iar cu pastile. În Mexic lua cam de toate. Se împrietenise cu farmacista. Ea nu a recunoscut nici prima data, nici a doua oară că a încercat să se sinucidă”, a povestit sursa.

Citește și: Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan, apariție elegantă la nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali. Ce surpriză a marcat evenimentul

Citește și: Unde și-a sărbătorit Mădălina Apostol ultima zi de naștere

Iubita lui Nick Rădoi a murit la 40 de ani

Mădălina Apostol a încetat din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 2:00. În ultima perioadă, aceasta locuia cu Nick Rădoi în Mexic, fiind alături de acesta în lupta lui cu cancerul.

Milionarul s-a arătat distrus de dispariția iubitei sale, care se afla în România în momentul tragediei.

Citește și: Cine sunt tații celor trei copii ai Mădălinei Apostol

Citește și: Bianca Drăgușanu și Monica Gabor, mesaje dureroase după moartea Mădălinei Apostol. Ce se întâmpla cu iubita lui Nick Rădoi în spatele ușilor închise: „O bătălie crâncenă pe care a purtat-o în secret”

Potrivit Biancăi Drăgușanu, trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol va fi depus la capelă marți, 15 septembrie, la cimitirul privat „Eternitatea”, iar înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mădălina Apostol

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News