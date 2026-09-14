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Unde și-a sărbătorit Mădălina Apostol ultima zi de naștere

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Mădălina Apostol și-a sărbătorit ultima zi de naștere, pe 1 august 2026, internată la psihiatrie. Partenera lui Nick Rădoi și-a pus capăt zilelor în noaptea de 12 spre 13 septembrie.

Mădălina Apostol și-a sărbătorit ultima zi de naștere internată la psihiatrie

Mădălina Apostol și Nick Rădoi (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Mădălina Apostol a împlinit 40 de ani pe 1 august 2026, în timp ce era internată la psihiatrie. Câteva săptămâni mai târziu, partenera lui Nick Rădoi a decis să-și pună capăt zilelor.

De ziua ei, Mădălina a publicat în mediul online o fotografie însoțită de un mesaj care nu prevestea ce avea să se întâmple. „În sfârșit, am răspunsul la întrebarea care m-a urmărit atâta timp: «A fi sau a nu fi?». Aleg să fiu, pentru că varianta cealaltă nu mi-a fost niciodată destinată. Vă mulțumesc tuturor pentru urările de ziua mea! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a transmis Mădălina în ziua în care a împlinit 40 de ani.

Postarea a strâns peste o sută de aprecieri și zeci de comentarii, dar puțini știau că, în spatele acestui mesaj de speranță, se ascundea o realitate dureroasă. Potrivit informațiilor obținute de A1.RO din surse apropiate familiei, Mădălina era internată la psihiatrie chiar în ziua aniversării sale.

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Citește și: De ce boală suferea Mădălina Apostol, partenera lui Nick Rădoi: „S-a sinucis. Era bolnavă”

Ultimele săptămâni din viața Mădălinei

Vestea tragică a morții sale, anunțată de partenerul său de viață, Nick Rădoi, a șocat pe toată lumea. În noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, la doar șase săptămâni după ce împlinise 40 de ani, Mădălina a trecut în neființă. În ultimele luni, ea se retrăsese din viața publică, iar în iulie, într-una dintre rarele ei apariții, postase imagini din Mexic, unde se mutase recent. Totuși, la scurt timp după acele imagini, starea sa psihică părea să se fi deteriorat, ceea ce a dus la internarea sa, conform sursei citate.

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Nick Rădoi a confirmat pentru Cancan decesul partenerei sale, dezvăluind că aceasta și-a pus capăt zilelor. „S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Rădoi. Este neclar dacă afaceristul a făcut referire la boala autoimună de care suferea Mădălina sau la depresie.

Pe plan personal, relația intens mediatizată cu milionarul Nick Rădoi a fost marcată de despărțiri și împăcări. În 2021, Mădălina mărturisea că în trecut acesta angajase detectivi să o urmărească, dar, în cele din urmă, lucrurile s-au liniștit între ei. Mădălina lasă în urma sa trei copii, doi băieți de 22 și 19 ani și o fată de doar 10 ani.

Cu ce se ocupa Mădălina Apostol

În 2021, Mădălina a intrat în lumea antreprenoriatului cu o afacere neconvențională: un studio de videochat, o investiție de sute de mii de euro, de care spunea că era extrem de mândră. Potrivit Pro TV, Mădălina își dorea să își extindă portofoliul antreprenorial, vrând nu doar să schimbe percepția românilor în ceea ce privește industria pentru adulți, cât și să deschidă un restaurant cu livrare la domiciliu.

Foto: Facebook

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