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De ce boală suferea Mădălina Apostol, partenera lui Nick Rădoi: „S-a sinucis. Era bolnavă”

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.  Actualizat 13.09.2026, 19:16
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Mădălina Apostol, partenera milionarului Nick Rădoi, a murit la doar 40 de ani. Omul de afaceri, devastat de pierdere, a confirmat că aceasta s-a sinucis în Mexic, unde se mutase recent. În urmă cu mai mulți ani, Mădălina a vorbit despre boala autoimună de care suferea.

De ce boală suferea Mădălina Apostol, partenera lui Nick Rădoi

Mădălina Apostol și Nick Rădoi (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Mădălina Apostol, partenera omului de afaceri Nick Rădoi, a încetat din viață în noaptea de 13 septembrie 2026. Decesul său a survenit în urma unei lupte grele cu o boală autoimună rară și periculoasă, care i-a afectat profund viața. Într-un interviu acordat pentru CSID în urmă cu trei ani, Mădălina a dezvăluit că suferea de vasculită, o afecțiune imprevizibilă și dificil de gestionat.

„Vasculita este o boală autoimună foarte periculoasă și apare fără să-ți trimită vreun semnal de alarmă înainte. Mie mi-a apărut din neant, pur și simplu într-o zi mi-am văzut picioarele din ce în ce mai inflamate, pline de vânătăi care se extindeau rapid, iar durerea a fost una de nesuportat”, mărturisea Mădălina pentru CSID.

„Medicul nu m-a diagnosticat corect”

Această boală periculoasă provoacă inflamarea vaselor de sânge, afectând în mod grav circulația și putând produce leziuni ireparabile organelor interne, de la rinichi la creier. În cazul Mădălinei, simptomele au debutat brusc, iar o diagnosticare greșită a înrăutățit situația. „Am ajuns la medic imediat ce picioarele mele s-au transformat. Însă medicul nu m-a diagnosticat corect, mi-a dat un tratament greșit pe bază de antibiotic și m-a trimis acasă, fapt ce a agravat situația”, povestea Mădălina.

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Mădălina a preferat să traverseze această grea încercare departe de ochii publicului. Dacă altădată era un nume cunoscut în cercurile mondene, în ultimii ani, ea a ales să se retragă din viața publică și să se concentreze pe sănătatea sa. Cu toate acestea, boala a fost agresivă. Mădălina a ajuns de urgență la spital, inconștientă și în convulsii: „Am fost atacată de această afecțiune foarte agresiv în zilele următoare, astfel că am ajuns la spital din nou, de data aceasta în convulsii și complet inconștientă. În acel moment am crezut că voi rămâne invalidă pentru că picioarele mele erau efectiv necrozate.”

Din păcate, în ciuda eforturilor, lupta ei cu vasculita s-a dovedit a fi una mult prea dificilă. Deși spunea că atâta timp cât va avea grijă de sistemul său imunitar va putea ține boala sub control, încercările repetate prin care a trecut au lăsat urme adânci. „Orice boală autoimună poate recidiva. Însă, atâta vreme cât am grijă de sistemul meu imunitar, sunt în siguranță”, declara ea atunci, plină de speranță.

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Relația tumultuoasă cu Nick Rădoi

Nick Rădoi a confirmat pentru Cancan decesul partenerei sale, dezvăluind că aceasta și-a pus capăt zilelor. „S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Rădoi. Este neclar dacă afaceristul a făcut referire la boala autoimună de care suferea Mădălina sau la depresie.

Pe plan personal, relația intens mediatizată cu milionarul Nick Rădoi a fost marcată de despărțiri și împăcări. În 2021, Mădălina mărturisea că în trecut acesta angajase detectivi să o urmărească, dar, în cele din urmă, lucrurile s-au liniștit între ei. Mădălina lasă în urma sa trei copii, doi băieți de 22 și 19 ani și o fată de doar 10 ani.

Cu ce se ocupa Mădălina Apostol

În 2021, Mădălina a intrat în lumea antreprenoriatului cu o afacere neconvențională: un studio de videochat, o investiție de sute de mii de euro, de care spunea că era extrem de mândră. Potrivit Pro TV, Mădălina își dorea să își extindă portofoliul antreprenorial, vrând nu doar să schimbe percepția românilor în ceea ce privește industria pentru adulți, cât și să deschidă un restaurant cu livrare la domiciliu.

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