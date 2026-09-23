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Liderul PSD s-a întâlnit cu Ilie Bolojan față în față și i-a spus că partidul pe care îl conduce nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Liderii celor două partide au discutat miercuri dimineața.

PSD nu vrea să voteze Guvernul Mureșan

Sorin Grindeanu a discutat cu Ilie Bolojan, iar liderul PSD a anunțat că formațiunea pe care o reprezintă nu va susține guvernul propus de Siegfried Mureșan.

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Conform surselor Libertatea, premierul desemnat nu a participat la discuția dintre cei doi lideri de partide.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au discutat și despre calendarul pentru formarea noului guvern. Urmează să aibă loc luni audierile pentru miniștrii din Cabinetul Mureșan, urmând ca marți, noul guvern să meargă la vot în Parlament.

PSD a decis că nu susține Guvernul Mureșan

Social-democrații au decis în ședința Biroului Permanent Național de pe 21 septembrie 2026 că nu va susține Guvernul propus de Siegfried Mureșan, nominalizat de președintele Nicușor Dan, după consultările cu PNL-USR-UDMR.

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Liderii PSD au explicat decizia și au criticat lipsa unui program economic concret al lui Siegfried Mureșan, dar și propunerile pe care le consideră nocive pentru populație.

„Trebuie să continuăm să fim maturul din încăpere și să venim în continuare cu argumente despre viața românilor, nu legate de o persoană sau alta. Nu ne interesează numele unei persoane, ci ceea ce propune.

PSD nu poate susține măsuri aberante precum creșterea TVA sau să se pună CASS la pensiile sub 3.000 de lei. În plus, nu am văzut la domnul Mureșan nimic din propunerile PSD pe economie. În aceste condiții, vă propun ca Biroul Permanent Național să recomande Consiliului Politic Național să nu susțină acest Guvern. Nu putem continua pe linia guvernării Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

Pe de altă parte, secretarul general al PSD, Claudiu Manea, a spus că partidul vrea claritate din partea premierului propus.

„Vom formula 10 întrebări pentru domnul Mureșan ca să ne lămurim despre viziunea lui socio-economică. Ce va face el cu pensiile, cu numărul de locuri pierdute, cu salariul minim, cu energia, cu benzina. Acestea sunt lucrurile care contează pentru oameni”.

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