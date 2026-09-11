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Robert Negoiță spune că Sorin Grindeanu ar trebui desemnat premier: „Are toate șansele să ia voturile în Parlament”

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Anca Lupescu Redactor
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Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, susține că Sorin Grindeanu este cel care ar trebui să fie propus premier, pentru că are cele mai mari șanse să obțină votul de încredere din partea Parlamentului. Liderul PSD a vorbit și despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR. 

Sorin Grindeanu ar avea cele mai mari șanse să obțină votul de încredere al Parlamentului ca premier

Robert Negoiță a vorbit despre posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să îl propună pe Sorin Grindeanu în funcția de premier, spunând că el ar avea șanse mari să treacă de Parlament și să se încheie criza politică din România, cauzată de lipsa unui guvern stabil și legitim. 

El a vorbit și despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR și despre strategia pe care crede că o abordează partidul lui George Simion. Negoiță spune că AUR încearcă să câștige legitimitate politică, însă este sceptic cu privire la intrarea formațiunii la guvernare fără să obțină funcția de premier.

Citește și: Surse: Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier săptămână viitoare. Ce variantă ia în calcul: Guvern PSD, condus de un independent

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Liderul PSD este de părere că Sorin Grindeanu ar avea cele mai mari șanse să obțină voturi dacă ar fi desemnat premier de șeful statului.

„Cred că dintre toate variantele pe care le-am văzut vehiculate, Sorin Grindeanu are șansele cele mai mari să obțină voturi. Părerea mea e că va lua cele mai multe voturi în Parlament.

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Nu știu în ce măsură reușește să și treacă, dar voturi va lua cele mai multe dintre cei care au fost vehiculați până acum. Cred că va fi acel număr care a fost la Veștea plus ce s-a mai reușit să se negocieze între timp”, a declarat Robert Negoiță pentru Digi24.

Nicușor Dan vrea să desemneze un premier  săptămână viitoare

Șeful statului ar vrea să aibă un premier desemnat înainte de vizita pe care urmează să o facă în Statele Unite, la finalul săptămânii viitoare. Conform surselor Digi24, el ar vrea ca desemnarea noului șef al Executivului să se facă în următoarea săptămână.

Totuși, există problema formării unei majorități care să susțină acest guvern. PNL nu vrea să voteze un Executiv din care face parte psd, în timp ce social-democrații nu vor să voteze un Cabinet din care membrii formațiunii să nu facă parte.

Mai mult, Negoiță spune că nu crede că AUR va accepta să intre la Guvernare fără să obțină funcția de premier.

„Să vă zic că apreciez jocul AUR? Da, pentru că eu cred, așa se vede de la mine, că dânșii vor să câștige legitimitate. Atâta s-a încercat anatemizarea dumnealor, încât dânșii încearcă să arate că nu se poate fără. Și vin unii lideri care își dau cu părerea ca să se legitimeze, să zică, da mă, haide că facem guvern”, a declarat Negoiță.

Foto: Facebook/Robert Negoita

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