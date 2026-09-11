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Zile libere în plus pentru angajații din România! Câte zile poți cere și în ce condiții

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Salariații din România pot beneficia de timp liber în cazul unor evenimente deosebite în familie, urgențe medicale sau probleme personale, însă regimul acestor absențe diferă semnificativ de la caz la caz. În timp ce unele zile sunt plătite integral de angajator, altele necesită recuperarea orelor sau atrag suspendarea temporară a salariului, motiv pentru care încadrarea corectă a cererii este esențială.

Când poți lipsi de urgență fără acord prealabil extins

Legislația muncii le permite angajaților să părăsească postul de lucru în momente neprevăzute care necesită prezența lor imediată acasă. Cu toate acestea, Codul Muncii stabilește condiții stricte și obligativitatea compensării timpului absentat, notează digi24.ro.

Textul legii precizează că „salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului”. Această absență este limitată la maximum 10 zile lucrătoare pe an, având condiția ca „angajatorul și salariatul să stabilească de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență” până la acoperirea completă a programului de lucru.

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Evenimentele speciale care aduc zile plătite

Atunci când este vorba despre evenimente deosebite, precum căsătoria, nașterea unui copil sau un deces în familie, salariații au dreptul la zile libere plătite care nu afectează durata concediului anual de odihnă. Producerea evenimentului trebuie dovedită ulterior prin acte oficiale, cum ar fi certificatul de stare civilă sau cel de deces.

În sectorul public și în administrație, numărul zilelor este stabilit fix prin lege: cinci zile pentru căsătoria salariatului, trei zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil și trei zile în cazul decesului soțului sau al unei rude până la gradul al II-lea. În mediul privat, deși dreptul este garantat, numărul concret de zile libere depinde de prevederile din Contractul Colectiv de Muncă sau Regulamentul Intern al fiecărei companii.

Concediul fără plată pentru probleme personale

Pentru rezolvarea unor chestiuni personale care nu intră în categoria urgențelor de familie sau a evenimentelor deosebite, angajații pot solicita concediu fără plată. Pe durata acestuia, contractul rămâne activ, însă salariul nu se acordă.

Cadrul legal stipulează scurt că „pentru rezolvarea unor situații personale salariații au dreptul la concedii fără plată”, lăsând durata maximă a acestuia la latitudinea angajatorului. Perioada exactă și condițiile de aprobare se stabilesc direct prin regulamentul intern al unității, procedura de depunere a cererii fiind diferită de la o firmă la alta.

Foto – Profimedia

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