Toamna noutăților: 6 colecții de neratat de la Colecțiile Libertatea, de la Spider-Man la mașini legendare și romane polițiste

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Toamna aceasta vine cu motive de bucurie pentru toți iubitorii de lectură, jocuri de logică și piese de colecție! Colecțiile Libertatea lansează șase noi serii spectaculoase, perfecte pentru a-ți îmbogăți biblioteca sau pentru a-ți cultiva pasiunile. De la benzi desenate și filozofie, până la romane polițiste românești și machete auto, există câte ceva fascinant pentru fiecare membru al familiei.

Trei dintre aceste colecții au ajuns deja la chioșcurile de ziare și online, iar celelalte trei își vor face debutul pe parcursul lunii septembrie. Dacă vrei să te asiguri că nu pierzi niciun număr, poți opta oricând pentru un abonament direct pe site-ul oficial.

Lansările deja disponibile la chioșcuri

Ultimate Spider-Man (în parteneriat cu EMSE): O serie de benzi desenate captivante, ideală pentru fanii universului Marvel și ai unuia dintre cei mai iubiți supereroi din toate timpurile.

Descoperă Filosofia (în parteneriat cu EMSE): O introducere prietenoasă și accesibilă în lumea marilor gânditori, concepută pentru a explica simplu ideile complexe care au schimbat omenirea.

Micii Mei Eroi (în parteneriat cu EMSE): Creată special pentru cei mici, această colecție le prezintă copiilor viețile unor personalități marcante, prin povești inspiraționale și ușor de parcurs.

„Ne dorim ca în Colecțiile Libertatea fiecare să poată găsi ceva care îi stârnește curiozitatea. Avem colecții pentru copii, pentru iubitorii de benzi desenate și literatură, pentru cei pasionați de cultură, jocuri sau mașini”, explică Dana Costache, Collectibles Business & Operations Director.

Noutățile lunii septembrie

Colecția Rodica Ojog-Brașoveanu (în parteneriat cu Nemira): Romanele legendarei autoare de literatură polițistă revin în atenția publicului cu suspans, umor fin și personajele memorabile care au consacrat-o.

Jocuri Matematice din Lemn (în parteneriat cu RBA): O alegere excelentă pentru pasionații de puzzle-uri și logică, care transformă matematica într-o activitate relaxantă și distractivă.

Dacia 1:43 (în parteneriat cu Hachette): O colecție nostalgică de machete în miniatură, dedicată celor mai populare și îndrăgite modele Dacia din istorie.

Toate titlurile pot fi achiziționate de la punctele de difuzare a presei sau comandate direct online pe platforma Colecțiile Libertatea.

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