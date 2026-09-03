Ce se întâmplă cu mirosul oribil din București. Apa Nova vine cu explicații, după raportul Gărzii de Mediu 

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Un raport al Gărzii Naționale de Mediu a pus pe seama Stației de Epurare a Apelor Uzate Glina mirosul puternic resimțit în Capitală și Ilfov pe 17 și 18 august. Cu toate acestea, Apa Nova a respins concluziile Gărzii de Mediu și susține că afirmațiile nu sunt susținute de măsurători care să le dovedească.

Apa Nova, reacție după raportul Gărzii de Mediu

Bucureștenii și locuitorii din Ilfov au resimțit un miros puternic în zilele de 17 și 18 august.

Conform unui raport al Gărzii de Mediu, de vină ar fi Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina.

Cu toate acestea, Apa Nova respinge acuzațiile și anunță că va contesta în instanță procesul-verbal de contravenție.

Joi, 3 septembrie, Garda Națională de Mediu a publicat raportul întocmit după controalele declanșate în urma a peste 1000 de sesizări ale locuitorilor din București privind mirosul oribil.

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Verificările s-au desfășurat în perioada 19-21 august și au vizat și Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina, operată de Apa Nova.

Compania a contestat afirmațiile din raportul Gărzii de Mediu, pe care le-a catalogat drept „nefundamentate din punct de vedere tehnic”, la fel ca și sancțiunile aplicate în urma controlului.

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„Precizăm că stația este operată în conformitate cu procedurile și cerințele legislative aplicabile, precum și în linie cu bunele practici industriale în domeniu”, transmite Apa Nova într-un comunicat pentru Digi24.

Apa Nova spune că este vorba despre „percepții personale” în raportul Gărzii de Mediu

Apa Nova spune că personalul care a efectuat controalele ar fi avut „percepții personale”, având în vedere că raportul nu arată și măsurători sau analize care să demonstreze că funcționarea Stației Glina a fost de vină pentru episodul de disconfort olfactiv.

„Majoritatea concluziilor raportului se bazează pe observații punctuale și percepții personale ale personalului de control, care nu sunt susținute de măsurători sau de analize capabile să demonstreze o legătură de cauzalitate între funcționarea stației și episodul de disconfort olfactiv”, arată Apa Nova.

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Mai mult, Apa Nova invocă un pasaj din raportul Gărzii Naționale de Mediu în care se precizează că nu există lege care să stabilească criterii obiective privind intensitatea, durata sau frecvența pe baza căruia un miros să poată fi constatat și cuantificat, iar evaluarea depinde în mare măsură de percepția persoanei și de aprecierea agentului constatator.

Foto: Unsplash.com

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