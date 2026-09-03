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Senatul a decis eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu. Proiectul inițiat de USR a fost votat în unanimitate și urmează să intre în plen. Aplicarea din 2026-2027 depinde de o derogare legală.

Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat

Senatul face un pas important pentru elevi și părinți: Comisia pentru Învățământ a votat eliminarea examenului separat de admitere la liceu, o măsură care ar putea intra în vigoare chiar din anul școlar 2026-2027, dacă Parlamentul aprobă o derogare, notează HotNews.

Această decizie răstoarnă regula introdusă în 2023, care permitea liceelor să organizeze concursuri pentru ocuparea a până la jumătate din locuri.

Președintele Federației Părinților – Edupart, Cătălin Nan, a celebrat decizia online, declarând: „Abrogarea a fost votată în Comisia pentru Învățământ a Senatului. După toate argumentele prezentate, după două ședințe, după amânări și multe dispute politice, poziția pe care am susținut-o de la început a câștigat. […] Astăzi au câștigat copiii”.

Această inițiativă legislativă, propusă de USR, urmează să fie supusă votului decisiv în plenul Senatului. Dacă măsura nu primește derogarea necesară, schimbarea ar putea fi amânată până în anul școlar 2027-2028, iar Ministerul Educației ar trebui să continue aplicarea actualelor reguli.

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Ce spune Ministerul Educației

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a subliniat că actuala prevedere, care permite liceelor să organizeze concursuri de admitere pentru jumătate din locuri după Evaluarea Națională, este reglementată prin Legea învățământului preuniversitar adoptată în 2023.

El a avertizat că, fără o intervenție rapidă a Parlamentului, aceste examene suplimentare s-ar putea desfășura și în anul școlar 2026-2027.

„Solicit parlamentarilor să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educației la nerespectarea legii, ci să inițieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere”, a declarat ministrul.

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Ce urmează pentru elevi și părinți

Pentru ca legea să devină aplicabilă din toamna anului 2026, este necesară o derogare explicită din partea Parlamentului. În lipsa acesteia, elevii care încep clasa a VIII-a în 2026 ar putea fi ultimii care susțin un examen suplimentar pentru admiterea la liceu.

În această toamnă, Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia-cadru pentru organizarea admiterii în învățământul liceal. Conform regulilor actuale, liceele tehnologice și cele de tip dual pot organiza probe suplimentare înainte de repartizarea computerizată, iar colegiile naționale au libertatea de a organiza concursuri pentru o parte dintre locuri.

Decizia finală a Parlamentului va stabili nu doar calendarul exact al schimbărilor, ci și direcția viitorului sistem educațional, unul care, după cum speră părinții și elevii, să fie mai echitabil și mai simplificat.

Sursă foto: Shutterstock

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