Amendă de 100.000 de lei pentru Hotelul din Saturn unde peste 50 de persoane au făcut toxiinfecție alimentară. Ce s-a găsit în restaurant 

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Hotelul din stațiunea Saturn a fost amendat de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, după ce 55 de persoane au acuzat stări de rău în cursul serii de marți. După verificări, comisarii au aplicat sancțiuni în valoare de 100.000 de lei și au oprit temporar activitatea restaurantului din cadrul hotelului până la remedierea problemelor semnalate.

Zeci de oameni s-au simțit rău după ce au consumat mâncare preparată în condiții insalubre

Conform comisarilor care au efectuat inspecția la Hotelul din Saturn, în bucătărie existau nereguli majore, la fel și în spațiile de depozitare. Mâncarea era făcută în condiții insalubre. În plus, 523 de kilograme de alimente care erau păstrate în condiții neconforme au retrase de la consum pentru a preveni alte îmbolnăviri.

Horia Constantinescu, șeful CJPC Constanța, a anunțat că pe lângă amendă și oprirea activității bucătăriei, Protecția Consumatorilor va înainte o propunere de suspendare a activității unității hoteliere pentru o perioadă de șase luni.

Reprezentanții OPC i-au obligat pe proprietarii hotelului să ramburseze integral sumele încasate de la persoanele care au necesitat spitalizare, precum și de la aparținătorii sau membrii grupurilor din care făceau parte aceștia.

Turiștii cazați în aceeași unitate care nu au ajuns în spital, au primit opțiunea de a solicita restituirea banilor achitați pentru serviciile de masă, fie rambursarea culegând contravaloarea întregului sejur contractual.

Amenda și de la ANSVSA

Totodată, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor aplică măsuri drastice privind cazul suspiciunii de toxiinfecție alimentară de pe litoral.

Hotelul din Saturn a mai primit reclamații, iar după verificări, unitatea de cazare și alimentație publică a fost închisă pe loc și sancționată cu o amendă de 17.000 de lei.

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„Este inadmisibil ca un operator economic să ignore avertismentele noastre şi să pună în pericol sănătatea oamenilor. Locaţia unde există această suspiciune de toxiinfecţie alimentară fusese amendată cu doar trei zile în urmă Am intervenit ferm prin aplicarea de măsuri drastice şi am dispus interzicerea imediată a activităţii acestei unităţi, prioritatea noastră fiind protejarea consumatorilor.” a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, conform Libertatea.

Conform ANSVS, înaintea deschiderii sezonului estival s-au făcut sesiuni de instruire cu operatorii economici de pe litoral, în care aceștia au primit recomandări și informații privind respectarea normelor pentru prevenirea unor astfel de situații.

„În cadrul acţiunii de control desfăşurate azi-noapte, s-a constatat că niciuna dintre deficienţele identificate anterior nu fusese remediată”, susţin reprezentanţii Autorităţii.

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Marți seara, Detașamentul de Pompieri și echipajele Serviciului Județean de Ambulanță au activat Planul Roșu de Intervenție în stațiunea Saturn. În total, 58 de persoane, dintre care 11 copii, au primit îngrijiri medicale după ce au făcut toxiinfecție alimentară.

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