Jurnalista Brîndușa Armanca a murit la 72 de ani.„S-a bătut pentru libertatea de exprimare și dialog”

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Jurnalista Brîndușa Armanca, proaspăt numită Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, a murit, vineri, 28 august 2026, la vârsta de 72 de ani, informează G4media.ro.

Jurnalista Brîndușa Armanca a murit la 72 de ani

Brînduşa Armanca, jurnalistă, autoare și profesoară universitară, s-a stins din viață la 72 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă, relatează G4media.ro. Recent onorată cu titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, Armanca a fost un simbol al curajului civic și al devotamentului față de valorile democratice.

„Timișoara deplânge pierderea jurnalistei, autoarei și profesoarei universitare Brîndușa Armanca, una dintre cele mai respectate voci ale presei și culturii timișorene. Îi sunt recunoscător Brândușei pentru încăpățânarea cu care a promovat valorile Proclamației de la Timișoara și s-a bătut pentru libertatea de exprimare și dialog”, a declarat primarul Dominic Fritz, conform Agerpres.

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A lucrat la Radio Europa Liberă și a condus TVR Timișoara

Cu o carieră de peste patru decenii, Armanca a format generații de jurnaliști prin implicarea sa în fondarea Secției de Jurnalistică a Universității de Vest din Timișoara și prin activitatea sa în instituții de prestigiu, precum Radio Europa Liberă, HotNews sau Revista 22. Între 1997 și 2003, ea a condus TVR Timișoara, devenind un reper pentru media regională.

Rolul său ca directoare a Institutului Cultural Român din Budapesta (2006-2012) a fost esențial în consolidarea relațiilor româno-maghiare și promovarea culturii române în Europa. De asemenea, Armanca a semnat numeroase cărți și documentare dedicate Timișoarei și Banatului, contribuind la păstrarea memoriei culturale a regiunii.

Premiată de Academia Română și distinsă de statul maghiar, Brîndușa Armanca a fost vicepreședinte al Societății Timișoara și membră a Grupului pentru Dialog Social, apărând valorile democratice cu o pasiune rar întâlnită.

Foto: Facebook

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