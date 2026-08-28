Caz șocant în Vaslui. Un preot a fost exclus din Biserică, după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită

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Un preot din comuna Poienești, județul Vaslui, a fost exclus din Biserică, după o anchetă pe care Episcopia Hușilor a deschis-o privind viața lui personală. Preotul ar fi avut o relație cu o femeie căsătorită, care ar fi născut gemeni. Cazul a fost analizat de reprezentanții Episcopiei, care au luat ulterior decizia de a-l îndepărta din activitatea clericală.

Preot din Vaslui a lăsat gravidă o enoriașă căsătorită

Centrul Eparhial al Episcopiei Hușilor a fost sesizat cu privire la situația preotului paroh din Poienești, care ar fi lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni, iar presa locală a relatat că a fost deschisă o anchetă internă. În urma acesteia, Florin Crețu a solicitat retragerea din activitatea clericală.

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După această decizie, preotul a fost destituit începând cu 24 august, lucru care înseamnă că părintele nu mai poate oficia slujbe religioase, nu mai poate purta veștminte clericale și nici nu mai are voie să intre în Sfântul Altar în calitate de preot.

„Destituirea are ca efect interzicerea săvârșirii oricărei slujbe religioase, interzicerea purtării ținutei clericale și a împărtășirii în Sfântul Altar, acesta redevenind laic”, a transmis Episcopia Hușilor.

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Conform publicației locale vremeanoua.ro, cazul ar fi pornit după ce soțul femeii a revenit în țară, după ce a fost plecat la muncă în străinătate. El a descoperit că soția lui avea doi copii gemeni, iar preotul ar fi recunoscut că este tatăl copiilor.

Informațiile nu au fost prezentate în detaliu de Episcopie, ci au fost relatate de către persoane din comunitate. Episcopia doar a confirmat ancheta și retragerea preotului din activitatea clericală.

Slujea de 20 de ani în comună

Preotul Florin Crețu a slujit aproximativ 20 de ani în comuna Poienești, unde avea în grijă mai multe biserici.

Conform Episcopiei Hușilor, în perioada următoare va fi numit un nou preot paroh pentru comunitate.

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Mai mult, oamenii din comunitatea locală spun că preotul făcea mai multe lucruri îndoielnice, inclusiv administrarea unor anumite fonduri. Comunitatea nu avea o părere bună despre activitatea acestuia, însă informațiilor nu au fost confirmate oficial.

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