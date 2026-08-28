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Nicolae Ungureanu, fostul fundaș al Universității Craiova, Stelei și al echipei naționale, s-a stins din viață vineri, 28 august, la vârsta de 69 de ani. Unul dintre cei mai iubiți componenți ai generației „Craiova Maxima”, fostul mare internațional a murit cu mai puțin de două luni înainte de a împlini vârsta de 70 de ani.

Dispariția sa reprezintă o nouă lovitură grea pentru fotbalul românesc, Universitatea Craiova pierzând un alt nume de legendă din istoria sa alb-albastră.

Găsit fără suflare de colegul de generație Nicolae Negrilă

Tragedia a avut loc la Sadu, unde Nae Ungureanu se afla alături de fostul său coleg și bun prieten, Nicolae Negrilă. Cei doi vizionaseră împreună partida din cupele europene dintre Ararat-Armenia și Universitatea Craiova, încheiată cu înfrângerea oltenilor, scor 1-0. Negrilă a povestit cu groază momentele în care și-a găsit prietenul fără viață în cameră, în dimineața zilei de vineri.

„Sunt terminat, tată. L-am găsit mort în casă la Mohora. Suntem la Sadu. Am văzut meciul împreună, eu cu Nae. S-a enervat rău și a zis să mergem acasă. Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă și ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae. M-am dus acolo și l-am găsit gheață. M-am speriat și l-am chemat pe Narcis. Nae era deja mort. Acum sunt aici medicii legiști.

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Am apucat să o sun și să îi spun doar Laurei, fetei lui. Pe soția lui Nae nu o sun că îmi e frică să nu i se întâmple ceva. Plâng, bă, tată. A murit Nae”, a declarat Nicolae Negrilă, pentru prosport.ro.

O carieră impresionantă pe terenul de fotbal

Nicolae Ungureanu a fost un stâlp al apărării oltene timp de un deceniu, între 1977 și 1987, după ce își făcuse junioratul la CSȘ Craiova și jucase la Electroputere. A evoluat în toate meciurile din sezoanele 1979-1980 și 1980-1981, contribuind decisiv la câștigarea celor două titluri de campioană ale Universității Craiova. Clubul din Bănie a transmis un mesaj de adio în memoria fostului mare fotbalist: „Veste tristă în această dimineață: ne-a părăsit Nicolae Ungureanu, fotbalistul de legendă al Craiovei Maxima. A fost un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Ulterior, Ungureanu a îmbrăcat tricoul Stelei între 1987 și 1992, alături de care a jucat finala Cupei Campionilor Europeni în 1989, încheindu-și cariera la Rapid în 1993. În tricoul echipei naționale, fundașul stânga a bifat prezențe memorabile, inclusiv la turneul final al Campionatului European din 1984.

Lupta cu problemele de sănătate și o nouă pierdere pentru Craiova Maxima

În ultimii ani ai vieții, fostul internațional s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate. În vara anului 2021 a suferit un accident vascular cerebral, după ce anterior dusese o luptă lungă cu o boală de piele, fiind operat chiar în ziua în care a fost înmormântat fostul său coleg Ilie Balaci.

Nicolae Ungureanu este al cincilea membru al Craiovei Maxima care pleacă dintre noi, după trecerea în neființă a lui Zoli Crișan, Costică Ștefănescu, Nicolae Tilihoi și Ilie Balaci.

Foto – Profiemdia

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