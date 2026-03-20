Incident șocant în cimitir: mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Atacatorii au lăsat sânge pe monument

Scene de groază în cimitirul Sineasca din Craiova, unde mormântul fostului internațional român Ilie Balaci a fost vandalizat. Fiica acestuia a făcut plângere penală, după ce atacatorii au lăsat urme de sânge pe monument. Iată ce s-a întâmplat la mormântul lui Balaci.

Mormântul fostului internațional român Ilie Balaci a fost vandalizat. Totul a fost descoperit pe 19 martie, iar atacatorii au încercat să smulgă fotografia de pe piatra funerară, însă nu au reușit.

Mai mult, vandalii s-au rănit în proces și au lăsat urme de sânge vizibile pe monument. Fiica lui Ilie Balaci a formulat o plângere penală, iar autoritățile au intervenit rapid după descoperirea incidentului.

Polițiștii Secției 5 Poliție Craiovița Nouă au făcut cercetări și au colectat probe pentru găsirea vinovaților. Conducerea cimitirului a colaborat pentru a delimita zona în timpul anchetei.

Fiica lui Ilie Balaci a comentat incidentul și a transmis că distrugerea unui loc de odihnă al unui om nu e doar un act de vandalism, ci o lipsă de umanitate.

Ea a spus că simte dispreț profund și nu găsește iertare pentru că mormântul tatălui său nu este doar o piatră, ci un simbol și o parte din istoria orașului.

„Există gesturi care nu pot fi înțelese. Există limite care nu ar trebui niciodată trecute. Să atingi locul de odihnă al unui om nu este doar un act de vandalism. Este o lipsă totală de umanitate. Este dovada că, dincolo de fapte, există oameni care nu înțeleg ce înseamnă respectul, memoria și liniștea celor plecați. Astăzi nu simt doar revoltă. Simt dispreț. Profund. Rece. Fără loc de iertare pentru un asemenea gest.

Pentru că mormântul tatălui meu nu este doar o piatră. Este un simbol. Este locul în care se odihnește o parte din istoria acestui oraș, din sufletul nostru, din copilăria multora. Iar a încerca să distrugi asta înseamnă să nu înțelegi nimic din ceea ce a însemnat el pentru oameni.

Foto: Facebook

Am făcut plângere penală și am încredere că cei care au făcut acest lucru vor răspunde pentru faptele lor.În același timp, vreau să mulțumesc din suflet polițiștilor din cadrul Secției 5 Poliție Craiovița Nouă pentru promptitudine, implicare și profesionalism, precum și conducerii Cimitirului Sineasca pentru sprijinul și cooperarea exemplară. 💙 Respectul nu se negociază. Iar memoria nu poate fi vandalizată”, a spus fiica acestuia.

Actul de vandalism ar fi fost premeditat

Actul de vandalism ar fi putut fi planificat cu o zi înainte, având în vedere felul în care au acționat agresorii.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a desfășurat incidentul și pentru a aduna probe care să ducă la identificarea făptașilor.

