Cum arată mormântul lui Ion Iliescu. Oamenii își fac selfie-uri cu crucea

Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august 2025, la Cimitirul Ghencea III. La funeralii au participat mai mulți oameni de stat, personalități importante, dar și apropiați ai fostului președinte. În cursul zilei de joi, după terminarea serviciului funerar, mai mulți oameni au decis să își facă selfie-uri cu crucea fostului președinte decedat.

Cum arată mormântul lui Ion Iliescu

Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare, iar în timpul ceremoniei s-au tras 21 de salve de tun în memoria fostului președinte. Trupul său neînsuflețit a fost depus miercuri dimineață în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, acolo unde mai mulți lideri politici au venit să îi aducă un omagiu.

Totodată, s-a ținut o zi de doliu național, iar la funeralii au participat foști președinți precum Traian Băsescu și Emil Constantinescu. Printre cei care i-au adus omagii s-au numărat Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan, Viorica Dăncilă şi Marcel Ciolacu, dar și Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru.

Ceremonia de înmormântare a fost una privată la care au participat doar persoanele apropiate și membri ai familiei.

Citește și: Nina Iliescu a avut nevoie ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Medicii încearcă să o stabilizeze”

Dintre persoanele de pe scena politică au fost prezenți Viorica Dăncilă, Virgil Măgureanu sau Toni Greblă. În timp ce fostul președinte era înmormântat, mai mulți oameni așteptau pe trotuarele din fața cimitirului să își ia adio de la Ion Iliescu.

Aceștia au avut voie să intre abia după ce toată ceremonia s-a încheiat și s-au depus toate coroanele. Mormântul fostului președinte este plin de coroane, care mai de care mai spectaculoase și cu mesaje de adio.

Oamenii și-au făcut selfie cu mormântul

Cei care au așteptat să intre în cimitir au putut să își ia adio de la fostul președinte, însă mulți dintre aceștia au făcut gesturi surprinzătoare.

Citește și: Viorica Dăncilă, în centrul atenției la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce gafă a făcut fostul premier: „Nu putem vorbi la nimeni”

Ei și-au făcut selfie-uri cu crucea pe care scrie numele fostului șef de stat și anii între care a trăit. Alții și-au făcut fotografii în fața mormântului plin de coroane, iar alții și-au exprimat regretele față de trecerea în neființă a primului președinte al României post-decembriste.

Mulți au stat în fața cimitirului de dimineață până la ora 16:00, când au avut voie să intre în cimitir. Au fost peste 100 de oameni care au așteptat să vadă mormântul, să se pozeze cu crucea sau pur și simplu să ofere un ultim omagiu.

Printre persoanele care au așteptat în fața cimitirului au fost și protestatari, care au strigat „Mai bine mort, decât comunist”, afirmând că Iliescu a trecut în neființă fără să plătească pentru ce a făcut la Mineriadă.

Citește și: Nina Iliescu, mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu: „În cea mai grea zi din viața mea…”

Fostul președinte a murit la 95 de ani, după un cancer de plămâni, care l-a țintit la pat și din cauza căruia a petrecut ultimele două luni din viață în spital.

Urmărește-ne pe Google News