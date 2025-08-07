Nina Iliescu a avut nevoie ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Medicii încearcă să o stabilizeze”

Nina Iliescu s-a simțit rău în ultimele zile, după ce a aflat că soțul ei, Ion Iliescu, a încetat din viață la vârsta de 95 de ani. Deși nu a fost prezentă la înmormântare, aceasta a văzut funeraliile la televizor, iar starea ei s-a agravat, medicul fiind chemat de urgență la locuința sa din Primăverii.

Nina Iliescu, sub observația medicilor

Moartea lui Ion Iliescu a afectat-o profund pe soția lui Nina, care a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a văzut la televizor înmormântarea celui care i-a fost partener de viață timp de 74 de ani.

În vârstă de 95 de ani, Nina Iliescu nu a putut reezista momentelor în care Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum, anunță Antena 3, care citează surse apropiate familiei.

Medicul de familie a fost chemat de urgență la adresa familiei Iliescu, mai ales că starea femeii, care se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, s-a înrăutățit în ultimele zile. Conform surselor, medicii sunt rezervați în ceea ce privește evoluția stării ei.

„Este foarte afectată de tot ce se întâmplă. A fost partenera de o viață a domnului Iliescu și despărțirea de el este devastatoare. Medicii monitorizează constant evoluția stării sale și încearcă să o stabilizeze”, a transmis o sursă apropiată familiei.

Ultimele cuvinte adresate lui Ion Iliescu de soția lui

Înainte ca Ion Iliescu să înceteze din viață, Nina Iliescu era încrezătoare că soțul ei va trece și peste această grea încercare. Iar acest lucru se poate observa și din ultimele cuvinte pe care aceasta i le-a adresat.

„Te aștept acasă”, i-a spus Nina celui cu care și-a petrecut întreaga viață.

Nina Iliescu este doar cu o zi mai mică decât fostul președinte, născându-se pe 4 martie 1930. Nina și Ion Iliescu nu au avut copii, deoarece ea a pierdut trei sarcini care i-au pus sănătatea în pericol. Cei doi parteneri au doar rude de gradul doi și câțiva tineri apropiați.

„Ba chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie… Soția mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea… nu s-a mai putut”, a declarat Ion Iliescu în anul 2011.

