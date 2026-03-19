TVR închide unul din posturile sale după doi ani de emisie. Sindicatul critică decizia

TVR închide canalul TVR Folclor, la doar doi ani de la lansare, transformându-l într-un proiect online. Decizia, justificată economic, este criticată de sindicat, care întreabă cine beneficiază cu adevărat de această măsură, notează Pagina de Media.

Televiziunea Română face un pas important în era digitală, dar nu fără controverse. Consiliul de Administrație al TVR a decis să închidă canalul TVR Folclor, lansat în noiembrie 2023, și să-l transforme într-un proiect exclusiv online. Hotărârea, luată cu un vot la limită (7 pentru, 6 împotrivă), a stârnit critici puternice din partea sindicatului MediaSind.

TVR Folclor, dedicat arhivei folclorice românești cu emisiuni precum „Tezaur Folcloric” și „Zestrea românilor”, va fi disponibil doar pe platforma tvrplus.ro și alte servicii de streaming autorizate de CNA.

TVR susține că mutarea este necesară din cauza constrângerilor economice și a schimbării obiceiurilor de consum media.

„Decizia este impusă de realitatea economică”, se arată în comunicatul instituției.

Reprezentanții TVR au explicat că menținerea canalului în format tradițional nu era viabilă pe termen lung, având în vedere resursele limitate. Totuși, ei subliniază că oferta de conținut nu va fi afectată.

„Managementul TVR își reafirmă angajamentul de a investi în dezvoltarea digitală și de a construi o televiziune publică sustenabilă și orientată către viitor”, au precizat aceștia.

Sindicatul critică dur decizia

Sindicatul MediaSind, prin membrii săi Cristi Godinac și Sorin Torică, a criticat vehement această hotărâre, descriind-o drept „controversată”. Ei au subliniat că suma necesară pentru susținerea canalului – aproximativ 100.000 de euro anual – este relativ modestă și ridică semne de întrebare.

„În mod legitim, se ridică întrebarea: cine din mediul privat beneficiază de această decizie controversată?”, au transmis sindicaliștii.

MediaSind consideră că există exemple în piață care demonstrează potențialul TVR de a genera venituri semnificative, ceea ce ar fi permis continuarea activității canalului. În plus, decizia a fost privită ca o lipsă de viziune și strategie pe termen lung.

În aceeași ședință a Consiliului de Administrație, s-a decis scoaterea canalului TVR 3 din măsurătorile de audiență și reorganizarea Direcției Știri și Sport, prin înființarea Direcției INFO.

TVR Folclor a fost lansat în perioada mandatului lui Dan Cristian Turturică, cu scopul de a valorifica arhiva folclorică a televiziunii publice. Acum, la aproape doi ani de la debut, migrarea către online marchează o schimbare majoră în strategia instituției.

