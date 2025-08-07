Bogdan Vlădău, dezvăluiri rare despre divorțul de Gina Chirilă: „Asta m-a omorât cel mai tare”

Bogdan Vlădău a oferit detalii rare despre viața lui după divorțul de Gina Chirilă. Influencerița a fost cea care a anunțat despărțirea, în vara anului 2024.

Bogdan Vlădău spune că a avut un „sentiment foarte pregnant de eșec” după divorțul de Gina Chirilă

Bogdan Vlădău (45 de ani) a spus cum s-a simțit imediat după ce relația dintre el și Gina Chirilă (31 de ani) s-a destrămat. Influencerița a anunțat despărțirea, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în vara anului trecut.

„E sentimentul ăla foarte pregnant de eșec, așa, cel puțin eu l-am avut. Era foarte pregnant și mi-a fost foarte greu să mă gândesc că oricât aș vrea eu, nu o să pot să petrec la fel de mult timp cu fetița. Asta m-a omorât cel mai tare, într-o primă fază”, a spus Bogdan Vlădău în emisiunea Summer Star de la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Anul trecut, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă au pus punct unei relații de aproximativ 11 ani. Fostul cuplu s-a căsătorit civil pe 7 august 2017, iar religios la un an de la cununia civilă, în septembrie 2018. Fetița lor, Katia, s-a născut în mai 2020 și are în prezent 5 ani.

„Simt că am iertat și am fost iertat”

Tot în emisiunea de la Antena Stars, Vlădău a spus că el crede în prietenie după despărțirea de partenerul de cuplu.



„Cred în prietenie după o relație de iubire. Da. Cu siguranță, dacă cei doi își doresc să se întâmple asta și dacă au vorbit tot ce au de vorbit și au vindecat tot ce aveau de vindecat și au iertat tot ce aveau de iertat, da. Simt că am iertat și am fost iertat. Eu cred că da”, a mai spus Bogdan Vlădău.

În ciuda declarației de mai sus, în urmă cu două luni, Gina Chirilă a apreciat o postare în care fostul ei soț era acuzat că întreține relații intime cu participantele la retreaturile pe care le organizează în afara țării.

Bogdan Vlădău, acuzat că întreține relații intime cu participantele la retreaturile lui

Matthew Brincat, scriitor, fotograf și practicant al mai multor terapii energetice, l-a acuzat pe Bogdan Vlădău că întreține relații intime cu tinerele care participă la retreaturile lui. Brincat susține că l-a auzit personal pe Vlădău întreținând relații intime cu o participantă și că nu a fost un incident izolat.

La aproape două luni de la acuzații, Bogdan Vlădău spune că „nu este vorba despre adevăr” și că nu l-au afectat atât de tare declarații lui Brincat deoarece este obișnuit cu „acuzații în presă”.

„M-ar fi afectat probabil mult mai tare dacă eram la primul meu contact cu genul ăsta de acuzații în presă, dar eu cum sunt din 2001 în ceea ce înseamnă televiziune, nu. Mai ales că știam clar că nu este vorba despre adevăr, de-aia nici nu am intrat în scandal. Nu am vrut să dezvolt subiectul. Să duc energia aia și să o amplific. Nu știu ce se întâmplă în alte reatreaturi. Și eu am citit pe internet niște rapoarte ale unor femei care poate au fost abuzate. Se întâmplă treaba asta nu numai în șamanism, se întâmplă și în creștinism, și în biserici, se întâmplă oriunde”, a spus Bogdan Vlădău la emisiunea Summer Star de la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

