Nicușor Dan, declarații după întâlnirea cu secretarul general NATO, Mark Rutte: „România este o țară sigură”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nicușor Dan a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre securitatea României, amenințările hibride, situația din Marea Neagră, dar și consolidarea capabilităților NATO. Mark Rutte a acceptat invitația de a venit în România, la Summitul B9. Iată ce discuții au avut cei doi.

Președintele României, discuții cu secretarul general NATO, Mark Rutte

Președintele Nicușor Dan a declarat că a discutat cu Mark Rutte despre securitatea României, despre situația din Marea Neagră, dar și despre provocările din zona hibridă.

Șeful statului român a reafirmat sprijinul țării noastre pentru Ucraina și l-a informat pe Mark Rutte despre acordul cu țara condusă de Volodimir Zelenski privind coproducția de drone și echipamente împotriva dronelor.

Cei doi au vorbit și despre summitul NATO de la Ankara și l-a invitat pe secretarul general al organizației la Summitul B9, care va avea loc în luna mai la București.

Citește și: Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski

„Am discutat despre securitatea României și a Alianței și, așa cum a spus domnul secretar general, România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic, deci și pentru România, în cadrul programului „Santinela Estului”. Am discutat despre Marea Neagră, iar NATO va avea o întâlnire pe subiectul unui hub de securitate înainte de marele summit NATO de la Ankara.

De asemenea, am abordat provocările care vin din zona hibridă, unde fiecare dintre noi trebuie să facem mai mult. L-am informat despre discuțiile pe care le-am avut cu partenerii din Ucraina și am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că este vorba despre securitatea Europei. Bineînțeles, am discutat și despre acordul pe care l-am avut cu Ucraina privind coproducția de drone și echipamente împotriva dronelor.

Am vorbit despre cât de importantă este relația transatlantică și, după cum știți, în urmă cu una-două săptămâni, România s-a poziționat clar, găzduind echipamente defensive americane. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie. Am discutat despre summitul NATO de la Ankara, iar România își respectă angajamentele. Inclusiv la summitul anterior am cheltuit 2,2% din PIB, iar în bugetul acestui an vor fi 2,5%.

Citește și: Imagine virală cu Nicușor Dan. Președintele a donat sânge la Palatul Cotroceni

Foarte important, aproape 40% din această sumă va fi alocată pentru echipamente și investiții în apărare. Nu în ultimul rând, l-am invitat pe domnul secretar general la summitul B9 de la București, iar invitația a fost acceptată. Așadar, îl vom avea în luna mai pe domnul Rutte la București”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Mark Rutte: „România este sigură”

Secretarul general al NATO a dat asigurări despre siguranța României, în contextul amenințărilor dinspre Iran.

El a fost întrebat de reporterul Știrilor Pro Tv despre garanțiile de securitate pe care țara noastră le poate primi.

„România este sigură, vom apăra fiecare centimentru din teritoriul aliat. Astăzi am discutat despre cum să putem îmbunătăți securitatea pe flancul estic. România joacă un rol sigur aici”, a declarat Mark Rutte.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a spus că Iranul nu a amenințat România.

Citește și: Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații după ce au semnat parteneriatul strategic. România va ajuta energetic Ucraina și va trimite gaze: „Două interconectoare vor fi”

„Iranul nu a amenințat România ci a vorbit de consecințe juridice și politice. Nu suntem în altă situația. România are un parteneriat strategic cu SUA și prin prezența de trupe americane este mai sigură”, a completat șeful statului.

România va fi apărată

Secretarul general NATO a vorbit despre faptul că România a fost un aliat de încredere timp de 20 de ani și joacă un rol strategic pentru Flancul estic. El a dat asigurări că România va fi apărată, în calitate de stat aliat.

„Suntem vigilenţi şi pregătiţi să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat”, a transmis secretarul general al NATO. El a apreciat faptul că România a ajuns la alocarea a 2,5% din PIB pentru Apărare (…) România a fost un puternic susţinător al Ucrainei şi vă felicit pentru semnarea săptămâna trecută a unor acorduri bilaterale”, a afirmat Mark Rutte.

Totodată, politicianul a spus că sprijinul pentru Ucraina trebuie să continuă și țările trebuie să lucreze împreună pentru a îmbunătăți apărarea. El a lăudat sprijinul constant al României pentru Ucraina.

Urmărește-ne pe Google News