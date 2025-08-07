Viorica Dăncilă (61 ani) a fost prezentă joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Aceasta a avut o prezență impecabilă, purtând o bluză neagră elegantă și o fustă în aceeași nuanță, însă a reușit să atragă atenția cu o gafă. Fostul premier a ținut un discurs la ieșirea de la ceremonie, iar erorile de exprimare nu au trecut neobservate.

Viorica Dăncilă, eroare de exprimare la înmormântarea lui Ion Iliescu

Viorica Dîncilă, împreună cu mai mulți oameni importanți din lumea politică, printre care și premierul Ilie Bolojan, au fost prezenți la Palatul Cotroceni joi dimineață, la funeraliile lui Ion Iliescu. După ceremonie, fostul prim-ministru a făcut câteva declarații care au atras imediat atenția. Nu datorită mesajului în sine, ci a exprimării eronate a acesteia.

„Voi fi întotdeauna prezentă atunci când sunt evenimente neplăcute, dar eu sper să avem evenimente plăcute de acum încolo. Ceremonia a fost impresionantă, prima de acest fel, impresionantă… S-a scris o parte din istorie, cu bune, cu rele. Cred că nu putem vorbi la nimeni numai de lucruri bune, dar trebuie să ducem mai departe lucrurile bune și să evităm greșelile trecutului. Apreciez prezența domnului prim-ministru Ilie Bolojan”, a transmis Viorica Dăncilă.

Expresiile „nu putem vorbi la nimeni” și „numai de lucruri bune” au atras rapid atenția celor care i-au ascultat discursul.

Nu este pentru prima dată când Viorica Dăncilă este criticată pentru modul de exprimare, aceasta aflându-se de nunumărate ori în centrul atenției din cauza greșelilor gramaticale sau a exprimărilor confuze.

Citește și: Nina Iliescu a avut nevoie ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Medicii încearcă să o stabilizeze”

Citește și: TVR face o nouă gafă, după ce a anunțat moartea lui Iliescu înainte să se întâmple. Spitalul ”Agrippa Ionescu” a devenit „Grigore Antipa”

Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare

Ion Iliescu a încetat din viață pe 5 august, la vârsta de 95 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul pulmonar. Acesta a fost înmormântat la Cimitirul Ghencea 3 joi, 7 august.

La ceremonia privată de înmormântare s-au tras 21 de salve de tun în memoria lui Ion Iliescu. A fost intonat și Imnului Naţional al României și semnalul de trompetă „Stingerea”.

Citește și: Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu: „A făcut mult rău țării”

Citește și: Steluţa Lucia Rodica Coposu a murit la 92 de ani. Sora cea mică a lui Corneliu Coposu s-a stins în ziua înmormântării lui Ion Iliescu, fostul adversar politic al fratelui său

La înmormântare a fost prezent și fostul premier Adrian Năstase, care a făcut și câteva declarații la finalul ceremoniei.

„Cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră și să îl respectăm pe el așa cum a fost, cu lucrurile bune și cu lucrurile rele. În ceea ce mă privește, sigur, sunt subiectiv. Dar îi datorez foarte multe, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor”, a afirmat Năstase.

La funeralii a fost absentă Nina Iliescu, care se confruntă cu probleme de sănătate. De asemenea, președintele Nicușor Dan a ales să nu se prezinte la ceremonie, spre deosebire de premierul Ilie Bolojan, care a putut fi văzut la slujba de la Palatul Cotroceni, alături de alți demnitari.

Sursă foto: Facebook (Administrația Prezidențială)

Urmărește-ne pe Google News