Viorica Dăncilă (61 ani) a fost prezentă joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Aceasta a avut o prezență impecabilă, purtând o bluză neagră elegantă și o fustă în aceeași nuanță, însă a reușit să atragă atenția cu o gafă. Fostul premier a ținut un discurs la ieșirea de la ceremonie, iar erorile de exprimare nu au trecut neobservate.
Viorica Dăncilă, eroare de exprimare la înmormântarea lui Ion Iliescu
Viorica Dîncilă, împreună cu mai mulți oameni importanți din lumea politică, printre care și premierul Ilie Bolojan, au fost prezenți la Palatul Cotroceni joi dimineață, la funeraliile lui Ion Iliescu. După ceremonie, fostul prim-ministru a făcut câteva declarații care au atras imediat atenția. Nu datorită mesajului în sine, ci a exprimării eronate a acesteia.
„Voi fi întotdeauna prezentă atunci când sunt evenimente neplăcute, dar eu sper să avem evenimente plăcute de acum încolo. Ceremonia a fost impresionantă, prima de acest fel, impresionantă… S-a scris o parte din istorie, cu bune, cu rele. Cred că nu putem vorbi la nimeni numai de lucruri bune, dar trebuie să ducem mai departe lucrurile bune și să evităm greșelile trecutului. Apreciez prezența domnului prim-ministru Ilie Bolojan”, a transmis Viorica Dăncilă.
Expresiile „nu putem vorbi la nimeni” și „numai de lucruri bune” au atras rapid atenția celor care i-au ascultat discursul.
Nu este pentru prima dată când Viorica Dăncilă este criticată pentru modul de exprimare, aceasta aflându-se de nunumărate ori în centrul atenției din cauza greșelilor gramaticale sau a exprimărilor confuze.
La înmormântare a fost prezent și fostul premier Adrian Năstase, care a făcut și câteva declarații la finalul ceremoniei.
„Cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră și să îl respectăm pe el așa cum a fost, cu lucrurile bune și cu lucrurile rele. În ceea ce mă privește, sigur, sunt subiectiv. Dar îi datorez foarte multe, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor”, a afirmat Năstase.
La funeralii a fost absentă Nina Iliescu, care se confruntă cu probleme de sănătate. De asemenea, președintele Nicușor Dan a ales să nu se prezinte la ceremonie, spre deosebire de premierul Ilie Bolojan, care a putut fi văzut la slujba de la Palatul Cotroceni, alături de alți demnitari.