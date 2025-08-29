Primele imagini cu Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu, după moartea fostului președinte. Cum a fost surprins de paparazzii

Primele imagini cu Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu, după moartea fostului președinte al României. Fotografiile surprinse recent de paparazzii arată un bărbat discret, într-o ieșire banală din Capitală. Diplomatul, apropiat al familiei Iliescu, a fost fotografiat în timp ce mergea la frizerie, îmbrăcat simplu și fără să caute atenția celor din jur. Iată cum a fost văzut, dar și ce imagini au apărut cu el!

Mihai Bujor Sion, cel considerat fiu de suflet de Ion și Nina Iliescu, a apărut pentru prima dată în public după moartea fostului președinte al României. Diplomatul a fost surprins într-o ipostază obișnuită, la o frizerie din Floreasca, încercând să treacă neobservat.

Primele imagini cu Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu, după moartea fostului președinte

La câteva săptămâni după moartea lui Ion Iliescu, Mihai Bujor Sion, cel pe care fostul lider și soția lui, Nina, l-au privit mereu ca pe fiul lor, a fost surprins de paparazzii spynews.ro în București. Discret de fel, bărbatul a fost văzut într-o ipostază relaxată, departe de lumina reflectoarelor.

Diplomat cu experiență de 20 de ani, Mihai Bujor Sion a dus întotdeauna o viață rezervată, deși a avut funcții importante în perioada în care Ion Iliescu a condus țara. De data aceasta, paparazzii l-au fotografiat în timp ce mergea spre o frizerie din zona Floreasca.

Îmbrăcat simplu, cu pantaloni scurți negri și tricou gri, el părea preocupat doar de rutina zilnică. Bărbatul a intrat rapid în salon, încercând să evite privirile trecătorilor.

Deși este la a doua căsnicie și recent a devenit tată, Mihai Bujor Sion continuă să își păstreze discreția, așa cum a făcut-o mereu, chiar și acum, după pierderea omului pe care l-a considerat drept un părinte.

Cine este Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu

Mihai Bujor Sion a trecut printr-o dramă încă din copilărie, atunci când și-a pierdut ambii părinți într-un accident de avion petrecut în anul 1970, pe ruta Sibiu–Caransebeș. După tragedie, Ion și Nina Iliescu l-au luat sub aripa lor și l-au sprijinit ca pe propriul copil, chiar dacă nu l-au adoptat legal. Din acel moment, el a fost privit drept fiul apropiat al cuplului.

După anul 1989, bărbatul a ocupat funcții cheie în cadrul Administrației Prezidențiale, printre care șef al cancelariei și consilier pe teme economice. Ulterior, timp de aproape 20 de ani, acesta a lucrat în diplomație, având misiuni la Los Angeles, Bangkok, Dubai și Manila. Activitatea sa la Ministerul de Externe s-a încheiat în anul 2021.

Prima soție a lui Mihai Bujor Sion a fost actrița Ioana Pavelescu, alături de care a stat peste două decenii. În acea perioadă a avut și rolul de tată vitreg pentru Maria Marinescu.

Mai târziu, în anul 2016, bărbatul s-a recăsătorit cu Laura Maria Iordache, fost model, cu mult mai tânără decât el. Împreună au un copil, iar ea a pus pe picioare o brutărie în Băneasa, care a devenit profitabilă.

Bărbatul va intra în posesia bunurilor rămase de la Ion Iliescu

Mihai Bujor Sion ar urma să intre în posesia bunurilor rămase de la Ion Iliescu. Fiul de suflet al regretatului Ion Iliescu va avea o vilă de protocol situată în cartierul Primăverii, un apartament în București și diferite opere de artă lăsate de fostul președinte al României.

