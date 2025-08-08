Gabriela Lucuțar, dezvăluiri despre înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce critici aduce celor care s-au ocupat de funeralii. „Sunt foarte atentă la detalii!”

Funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, organizate pe 7 august 2025, au marcat un moment istoric pentru România. Este pentru prima dată, după căderea regimului comunist, când un fost șef de stat este condus pe ultimul drum cu onoruri oficiale, într-o zi declarată doliu național.

Deși ceremonia a fost considerată de mulți demnă și bine organizată, Gabriela Lucuțar, cunoscută drept „Regina Întunericului” și patroană a unei firme de pompe funebre care s-a ocupat de înmormântarea unor personalități precum Ion Dichiseanu și Mioara Roman, a adus o serie de critici și observații privind detaliile organizatorice.

„Grija pentru trup este esențială”

Contactată de Playtech, Gabriela Lucuțar a declarat că nu poate confirma dacă a fost implicată direct în organizarea înmormântării, dar a oferit detalii despre cum ar fi procedat ea. „În primul rând, grija pentru trup. La care eu țin foarte mult. În momentul în care poți să te apuci și… să îmbălsămești trupul, să-l speli, să-l îmbraci. Eu, una, am foarte mare grijă din momentul în care sunt chemată și trebuie să preiau trupul”, a spus Lucuțar.

Ea a apreciat faptul că îmbălsămarea și prezentarea trupului lui Ion Iliescu au fost realizate corect, menționând că „îmbălsămarea a fost absolut perfectă”, dar a subliniat că ar fi acordat o atenție și mai mare detaliilor estetice și simbolice.

Critici privind aranjamentele florale și ritualul funerar

Lucuțar a fost nemulțumită de modul în care au fost realizate aranjamentele florale și de lipsa unor elemente care, în opinia sa, l-ar fi reprezentat mai bine pe fostul președinte. „Dacă aș fi schimbat ceva, eu aș fi făcut un alt fel de aranjament pentru sicriu. Cu florile alea care-i plăceau. Aș fi pus, inclusiv… o culoare roșie, nu doar albă. Pe sicriu, în aranjament. Și coroana din partea familiei, la fel. Aș fi făcut-o altfel. Simplă. Dar ceva să-l reprezinte. I-aș fi făcut-o coroană cu chipul dânsului”, a declarat ea.

De asemenea, a criticat modul în care au fost prezentate coliva, colacii și vinul, considerând că „au fost puse pe masă fără atenție”. „Vinul pe masă, roșu nu alb. Fără atenție au fost puse pe masă. Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile. Este foarte important să ne gândim și să fim atenți la detalii. Eu fac asta”, a adăugat Lucuțar.

Simboluri care au lipsit

Printre elementele simbolice pe care le consideră esențiale, Lucuțar a menționat prezența unei lumânări aprinse pe tot parcursul drumului și a unui preot în mașina funerară. „În primul rând, lumânarea pe tot parcursul drumului. Și, din punctul meu de vedere, un preot care să fie în mașină cu dânsul până la depunerea trupului”, a afirmat ea.

Publicul, ținut la distanță

Un alt aspect criticat a fost distanța impusă între sicriu și publicul venit să-i aducă un ultim omagiu. Lucuțar consideră că oamenii ar fi trebuit să se poată apropia mai mult. „Ce aș fi făcut mai mult ar fi fost pe acest cordon care s-a făcut la Cotroceni, ca lumea să-și poată lua la revedere, un gest foarte frumos că i-a lăsat pe oameni, l-aș fi făcut puțin mai aproape de sicriu. Probabil că nu s-a vrut crearea unui haos, fiind președinte. Dar consider că ar fi putut să se apropie oamenii mai mult de sicriu. Chiar cu un cordon. Nu așa, de la distanță”, a spus ea.

În ciuda criticilor, Gabriela Lucuțar a recunoscut că organizarea generală a fost bine realizată și a felicitat autoritățile pentru efortul depus. „Este foarte frumos organizat. Din nou, dacă merita sau nu această organizare frumoasă, nu decidem noi. Felicitări celor din conducerea statului care au făcut așa o organizare pentru un om care totuși a fost președintele acestei țări și este primul președinte care este înmormântat la noi în țară. Am fost plăcut impresionată și consider că merită”, a concluzionat ea.

