Cine moștenește averea lui Ion Iliescu. Fostul președinte și soția lui au avut un fiu de suflet

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a decedat miercuri, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, din cauza unui cancer pulmonar care l-a ținut internat în spital două luni. De-a lungul vieții, Ion Iliescu a reușit să strângă o avere considerabilă, însă mulți se întreabă cine o va moșteni, având în vedere că el și soția lui nu au avut copii? Iată ce se va întâmpla cu averea fostului președinte.

Ce avere a strâns Ion Iliescu

Ion Iliescu a reușit să strângă o adevărată avere de-a lungul vieții sale politice și în cele două mandate prezidențiale. Deși sumele nu se ridică la nivelul altor averi ale politicienilor români, fostul președinte avea venituri deloc neglijabile.

Citește și: Ion Iliescu a fost înmormântat. Fostul președinte al României își duce somnul de veci în Cimitirul Militar Ghencea III, din București

Se pare că între ianuarie 2011 și octombrie 2023, Ion Iliescu a avut venituri totale de 1.459.452 lei sau aproximativ 325.000 de euro. El a încasat o pensie lunară de aproximativ 20.861 de lei, echivalentul a 4.200 de euro, sumă pe care o primea de la Casa de Pensii a Muncipiului București.

Încă din 2022, pensia a fost principală lui sursă de venit, după ce mai mulți ani a beneficiat și de alte plăți din partea statului. De exemplu, între iulie 2017 și ianuarie 2022, Iliescu era angajat al Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sișești, o instituție subordonată Ministerului Agriculturii.

A primit lunar între 2.900 și 3.500 de lei, deși activitatea lui era onorifică. În total, el a primit de la această direcția venituri totale de 429.512 lei. În plus, el a avut o altă sursă de venit de la Administrația Prezidențială. Între 2011 și 2017, a primit 614.087 lei.

Citește și: Primele imagini de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Fostul președinte al României, condus pe ultimul drum cu onoruri militare și salve de tun

În privința proprietăților, Iliescu avea doar un bun imobiliar: o vilă de 170,9 metri pătrați pe strada Moliere, în Primăverii, una dintre cele mai scumpe zone din Capitală. Vila se află în apropierea fostei vile a cuplului Ceaușescu și reprezintă cel mai de valoare bun.

Cine moștenește averea lui Ion Iliescu – Fostul președinte nu a avut copii

Fostul președinte și soția lui nu au avut copii biologici, însă au avut un „copil de suflet”. Cei doi s-au apropiat de Mihai Bujor Sion, fiul unui prieten apropiat al lui Ion Iliescu.

Acesta a rămas fără copii și deși nu a fost adoptat legal de Nina și Ion Iliescu, el a fost crescut de aceștia ca și cum ar fi fost propriul copil

Citește și: Primele imagini de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Fostul președinte al României, condus pe ultimul drum cu onoruri militare și salve de tun

Mihai Bujor Sion are o carieră în diplomație și s-a speculat că cel mai probabil va moșteni averea lui Ion Iliescu, prin testament.

Totuși, există și un alt nume care intră în joc. Răzvan, fostul SPP-ipst al lui Ion Iliescu, i-a rămas alături acestuia mult timp după ce și-a terminat mandatele de președinte. Se pare că acesta ar fi devenit o persoană de încredere pentru Iliescu și s-a îngrijit de el, dar și de soția lui lui, fiindu-le mereu aproape pentru orice. De altfel, Răzvan a fost și prezent la spital până în ziua în care Iliescu a murit și ar fi cel care are grijă acum de soția fostului președinte.

Ion Iliescu a murit la 95 de ani

Ion Iliescu, primul președinte al României după căderea comunismului, a murit marți, la vârsta de 95 de ani, după ce a stat aproape două luni în spital, potrivit unui anunț al Guvernului. La intrarea în cimitir, sicriul său a fost pus pe un suport special folosit la ceremonii militare și i s-a adus onorul.

Citește și: Ce le-a transmis Ion Iliescu românilor înainte de moarte. „Vă doresc să nu vă urâți pentru opțiunile voastre!” Ultimul mesaj al fostului președinte

Soldații de la Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” au mers alături de sicriu, în timp ce fanfara militară a cântat Marșul funebru. Fostul președinte a fost înmormântat cu onoruri militare și s-au tras 21 de salve în memoria lui.

Urmărește-ne pe Google News