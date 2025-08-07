Ion Iliescu a fost înmormântat. Fostul președinte al României își duce somnul de veci în Cimitirul Militar Ghencea III, din București

Pe 7 august 2025, România și-a luat rămas bun de la Ion Iliescu, primul președinte al țării post-comuniste, într-o zi declarată oficial de doliu național. Ceremonia de înmormântare a avut loc cu onoruri militare și religioase, într-un cadru solemn, dar și controversat, marcat de absența unor figuri importante din viața publică și politică.

Ceremonia de la Palatul Cotroceni

Slujba religioasă a fost oficiată la Biserica Palatului Cotroceni de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, însoțit de un sobor de preoți și diaconi. Sicriul, acoperit cu drapelul României, a fost ridicat de pe catafalc de Garda de Onoare și purtat cu solemnitate spre biserică, în sunetul clopotelor și al muzicii militare.

După slujbă, cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Militar Ghencea III, unde Ion Iliescu a fost înmormântat într-un cadru restrâns.

Ce s-a întâmplat la cimitir în ziua înmormântării

La sosirea în Cimitirul Militar Ghencea III, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost așezat pe un afet de tun, același folosit la funeraliile Regelui Mihai din 2017. Acest vehicul militar simbolic este rezervat personalităților de rang înalt și reprezintă un omagiu solemn adus celor care au marcat istoria națională.

Garda de Onoare a prezentat ultimul onor, iar momentul a fost marcat de intonarea Imnului Național, „Deșteaptă-te, române”, și de tragerea a 21 de salve de tun, în semn de respect pentru fostul șef de stat. Salvele de tun, tradiție militară cu origini în ceremoniile navale europene, sunt rezervate președinților și regilor, simbolizând pacea, onoarea și recunoașterea oficială a rangului.

Înhumarea s-a desfășurat într-un cadru restrâns, fără accesul publicului larg, conform dorinței familiei. Sicriul a fost purtat pe umeri de opt militari și comandantul lor, iar mormântul, declarat obiectiv militar, va fi păzit permanent de reprezentanți ai Armatei Române.

Citeşte şi: Cât costă sicriul Lincoln de lux în care Ion Iliescu își va duce somnul de veci. Gabriela Lucuțar: „E lemn masiv, cherry patina culoare”

Citeşte și: De ce o invidia Elena Ceaușescu pe Nina Iliescu. „Savanta de renume mondial” avea o antipatie profundă față de soția lui Ion Iliescu

Citeşte şi: Secretul longevității lui Ion Iliescu, dezvăluit de medicul său. Fostul președinte a decedat la 95 de ani

Citeşte şi: Nina Iliescu, mesaj emoționant după moartea lui Ion Iliescu. Ce scrie pe coroana de flori așezată pe sicriul fostului președinte

Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului ei

Una dintre cele mai remarcate absențe a fost cea a soției lui Ion Iliescu, Nina. Potrivit lui Gelu Voican Voiculescu, aceasta nu a participat din cauza stării de sănătate: „Este acasă și nu va participa la înmormântare. Nu a fost prezentă la Cotroceni pentru că nu se simțea bine cu sănătatea”. În schimb, Nina Iliescu a trimis o coroană de trandafiri albi cu mesajul: „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina!”.

Marii absenți politici de la funeralii

Deși ceremonia a fost una oficială, cu prezența unor foști premieri precum Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Theodor Stolojan, au lipsit figuri importante din politica românească. Klaus Iohannis și Nicușor Dan, ambii președinți ai României, nu au fost prezenți la funeralii, deși au transmis mesaje de condoleanțe. De asemenea, au absentat Mircea Geoană, Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu și Petre Roman, primul premier post-decembrist.

Reacții și controverse

Ziua de doliu național a fost marcată de tensiuni politice. USR a refuzat să participe la ceremonii, iar Andrei Caramitru a reacționat dur: „Să vă fie rușine vouă cu doliu național. Eu o să beau șampanie”. În ciuda controverselor, ceremonia a fost transmisă în direct de televiziunea publică, iar sute de oameni s-au adunat în fața cimitirului pentru a aduce un ultim omagiu.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News