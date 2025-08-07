Sicriul lui Ion Iliescu va fi așezat pe un afet de tun, același care a fost folosit la funeraliile Regelui Mihai. Nicușor Dan, marele absent

Ion Iliescu este înmormântat joi, 7 august, la Cimitirul Ghencea 3 din București. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte va fi așezat de un afet de tun, unul ce a mai fost utilizat în anul 2017, la funeraliile Regelui Mihai I.

Sicriul lui Ion Iliescu, așezat pe un afet de tun

Joi, 7 august, fostul președinte Ion Iliescu este înmormântat la Cimitirul Ghencea 3 dinC apitală. Potrivit funeraliilor de stat, sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia va fi amplasat pe un afet de tun, marcând începutul ceremoniei funerare, urmat de prezentarea onorului din partea militarilor.

În partea finală a funeraliilor lui Iliescu sunt implicați nu mai puțin de 128 de militari. Dintre aceștia, 20 vor executa 21 de salbe de tun în onoarea fostului șef de stat, 32 fac parte din muzica militară, iar 12 vor fi prezenți la catafalc.

Sicriul va fi amplasat la intrarea în cimitir, pe un afet de tun, după care vi fi prezentat onorul. Este folosit același afet de tun ce a fost utilizat și la funeraliile Regelui Mihai, în anul 2017.

Mai exact, pe 16 decembrie 2017, după ceremonia religioasă și militară desfășurată în Piața Palatului Regal, sicriul Regelui Mihai I a fost urcat pe un afet de tun, tras de un vehicul militar, în dirijarea unei procesiuni către Catedrala Patriarhală.

Acest gest este o tradiție rezervată suveranilor care au fost și comandanți militari. Regele Mihai I a deținut rangul de mareșal al României din 10 mai 1941, iar folosirea afetului de tun simbolizează acest statut militar.

În cazul lui Ion Iliescu, așezarea sicriului său pe afetul de tun reflectă protocolul militar oficial și nu o analogie directă cu tradițiile regale.

Președintele Nicușor Dan, marele absent de la slujba de înmormântare

În timp ce foștii șefi de stat și-au prezentat omagiile la Palatul Cotroceni, miercuri, 6 august, Nicușor Dan a ales să nu facă acest lucru. De asemenea, actualul președinte al României nu este prezent nici la slujba de înmormântare.

Totuși, șeful statului a trimis o coroană de flori la catafalcul lui Ion Iliescu, coroană asumată de Administrația Prezidențială.

Printre marii politicieni care nu s-au prezentat la funeraliile fostului președinte se numără Sorin Grindeanu, Klaus Iohannis, Liviu Dragnea, și Mircea Geoană.

Nicușor Dan a transmis un mesaj marți, 5 august, după ce a primit vestea morții lui Ion Iliescu, în care a afirmat că „istoria îl va judeca” pe fostul șef de stat.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis Nicușor Dan, pe Facebook.

Sursă foto: Profimedia, Libertatea (Eli Driu)

