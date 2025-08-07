Nina Iliescu, mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu: „În cea mai grea zi din viața mea…”

Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a scris un mesaj joi, 7 august, la câteva ore după ce fostul șef de stat a fost înmormântat cu onoruri militare. Nina și-a exprimat regretul față de pierderea soțului ei și le-a mulțumit celor care au fost prezenți la funeraliile primului președinte al României libere.

Nina Iliescu, mesaj la câteva ore după înmormântarea lui Ion Iliescu

Soția fostului președinte a transmis un mesaj emoționant pe blogul lui Ion Iliescu, în care a ținut să mulțumească celor prezenți la funeraliile fostului șef de stat. Ea a vorbit despre anii de mariaj cu Ion Iliescu și despre „viața rotundă” trăită alături de el.

Citește și: Nina Iliescu a avut nevoie ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Medicii încearcă să o stabilizeze”

Nina Iliescu a ținut să le mulțumească și medicilor și personalului medical de la Spitalul Agrippa Ionescu din Capitală care s-au ocupat în ultimele două luni de fostul președinte.

Soția fostului politician și-a exprimat „imensa durere”, dar le-a mulțumit totodată celor care au venit să își adio de la „un om, un lider, un prieten, un adversar”.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, a scris Nina Iliescu pe blog.

Nina și Ion Iliescu, o viață împreună

Nina și Ion Iliescu au fost căsătoriți pentru aproape 80 de oameni și au avut o relație care a dăinuit în timp. Cei doi s-au cunoscut în 1948, pe când aveai 18 ani și erau elevi de liceu.

Nina era elevă în Liceul Iulia Hașdeu, în timp ce Ion Iliescu a studiat la Liceul Sfântul Sava. Născuți în același an, 1930, la doar o zi distanță, cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau elevi, iar Nina juca volei în echipa liceului, motiv pentru care a fost remarcată de către Ion Iliescu.

Citește și: Viorica Dăncilă, în centrul atenției la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce gafă a făcut fostul premier: „Nu putem vorbi la nimeni”

De altfel, cei doi s-au apropiat și din cauza tragediilor din viețile lor. Ambii și-au pierdut tații când aveau 15 ani. Ion Iliescu a povestit, la un moment dat, că a fost dragoste la prima vedere cu soția lui.

Cei doi s-au căsătorit în 1951, iar Nina a rămas discretă de-a lungul carierei politice a soțului său, evitând atenția din partea televiziunilor. Deși și-au dorit să aibă copii, cei doi nu au reușit, din cauza unor probleme de ordin medical. Chiar și după întâmplări tragice, cei doi au rămas împreună prin încercările și bucuriile vieții.

Citește și: Nina Iliescu a avut nevoie ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Medicii încearcă să o stabilizeze”

În vârstă de 95 de ani, Nina și-a prezentat omagiile față de soțul ei astăzi, la funeraliile cu onoruri militare organizate de stat.

Urmărește-ne pe Google News