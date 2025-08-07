TVR face o nouă gafă, după ce a anunțat moartea lui Iliescu înainte să se întâmple. Spitalul  ”Agrippa Ionescu” a devenit „Grigore Antipa”

Televiziunea Română face o nouă gafă, după ce jurnaliștii postului au anunțat moartea fostului președinte Ion Iliescu înainte ca informația să fie oficială. Acum, jurnaliștii TVR Info au informat că fostul președinte a fost internat la „Grigore Antipa”, în loc de spitalul „Agrippa Ionescu”, unde acesta s-a stins din viață.

Gafă de proporții la TVR

În jurnalul de marți, 5 august, de la ora 17:00, cu puțin timp înainte ca decesul lui Ion Iliescu să fie anunțat oficial, jurnaliștii TVR au făcut o gafă de proporții. Mai exact, în jurnalul de la ora 17:00 prezentat de Loredana Iordache, a avut loc la un moment dat o transmisiune în direct din fața Spitalului Agrippa Ionescu, unde fostul președinte Ion Iliescu era internat de aproape două luni.

„Colega mea Ilinca Nazarie ne spune mai multe. Bun găsit, Ilinca”, a spus jurnalist Loredana Iordache din platou. Din fața spitalului, jurnalista le-a transmis oamenilor că reprezentanții spitalului „Grigore Antipa” au spus că starea de sănătate a fostului președinte s-a deteriorat. Jurnalist a încurcat numele spitalului – Agrippa Ionescu cu numele celebrului muzeu de Istorie Naturală din București Grigore Antipa.

„Bun găsit, Loredana. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Ce știm până în acest moment este că Ion Iliescu este considerat de către medici un pacient în stare critică. Asta ne-au transmis încă de sâmbătă, din momentul în care reprezentanții Spitalului Grigore Antipa din Capitală… au precizat că starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a deteriorat”, a transmis jurnalista aflată în fața unității medicale, conform paginademedia.ro.

TVR, a doua gafă în decurs de doar o săptămână

Nu este prima oară când Televiziunea Română face o astfel de gafă. Jurnaliștii TVR au preluat o informație fără să verifice veridicitatea și au anunțat moartea fostului președinte Ion Iliescu înainte ca medicii să o pronunțe.

„Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit la Telejurnal. Starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a înrăutățit și a devenit critică, anunță Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, unde este internat. Ba chiar în urmă cu câteva secunde…. Sunt informații conform cărora fostul președinte Ion Iliescu a decedat!”, a fost știrea pe care jurnalista Andra Soceanu a citit-o în jurnalului de la ora 14.00.

Se pare că informația ar fi fost luată dintr-o postare pe Facebook și din cauza presiunilor din regie, dar și a unui șir de greșeli editoriale, a ajuns pe post.

Euronews, gafă monumentală în direct

Însă TVR nu este singura televiziune care a cedat sub presiunea momentului. Și Euronews a trecut prin momente cu adevărat jenante, după ce a confundat numele fostului președinte – Ion Iliescu – cu cel al actualului președinte – Nicușor Dan, în contextul decesului primului. S-a întâmplat în jurnalul de miercuri, 6 august, când o jurnalistă a relatat pe post „Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc”.

Astfel de greșeli sunt rezultatul unui flux mare de informații, al presiunii momentului și al șirului de indicații și informații venite în timp real din redacție și de la producători, fiind comune în contextul unor perioade încărcate de momente importante.

Reamintim că primul președinte al României postcomuniste, Ion Iliescu, a decedat marți, la vârsta de 95 de ani, la ora 15:55, în cadrul Spitalului Agrippa Ionescu. El fusese internat în urmă cu două luni din cauza unui cancer pulmonar, dar și a altor afecțiuni asociate.

