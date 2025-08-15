De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei. A transmis un „salut călduros” de la distanță, prin consilierul lui. Unde se află președintele României

Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei de la Constanța. Președintele României a transmis însă un mesaj românilor, prin intermediul consilierului său prezidențial, Cristian Diaconescu. La ceremoniile de la Constanța au fost prezenți, în schimb, premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Nicușor Dan, absent de la festivitățile de Ziua Marinei de la Constanța

Nicușor Dan (55 de ani) nu a fost prezent la festivitățile de Ziua Marinei de la Constanța. Cu toate acestea, președintele României a transmis că statul va continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, prin intermediul consilierul său prezidențial, Cristian Diaconescu. Totodată, liderul de stat le-a mulțumit marinarilor militari pentru sacrificiile pe care le fac în timpul carierei.

„Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici”, a transmis Nicușor Dan în mesajul prezentat de Cristian Diaconescu la ceremoniile organizate la Constanța.

Președintele a transmis un „salut călduros” și „cele mai bune gânduri” de Ziua Marinei Române, despre care a spus că este „una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre”.

Președintele României le-a mulțumit marinarilor

Nicușor Dan afirmă că Ziua Marinei este o zi a unității naționale, deoarece acest moment special reușește să ne aducă mai aproape, indiferent de locul în care ne aflăm.

El subliniază că, fiind departe de țară, familie și prieteni, marinarii își dedică viața unei profesii extrem de solicitante.

„De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să vă păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate Drapelul României peste tot în lume”, a explicat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a transmis că va continua eforturile de dotare și modernizare a Forțelor Navale Române

Fostul primar al Capitalei a atras atenția și că rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei, este esențial în colaborarea cu Aliații și partenerii României pentru consolidarea securității spațiului euroatlantic și pentru sporirea siguranței cetățenilor români.

„Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați”, a precizat președintele.

El a menționat că, în contextul actual al securității internaționale, regiunea Mării Negre deține o importanță strategică, recunoscută atât de NATO, cât și de Uniunea Europeană.

„Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români. Dragi marinari, fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază și ocrotire! La mulți ani și bun cart înainte!”, și-a încheiat mesajul.

Unde se află Nicușor Dan

Nicușor Dan se află „în țară”, fiind „o perioadă de concedii”, a declarat vineri, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, despre absența președintelui la festivitățile de Ziua Marinei.

„E un președinte care înțelege foarte bine importanța Armatei Române. Am avut multe discuții, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul președinte. Este implicat direct în partea de planificare și în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc”, a declarat Moșteanu înaintea festivităților organizate cu ocazia Zilei Marinei, potrivit Pro TV.

El a specificat că președintele nu va participa la festivitățile de la Constanța, dar „va fi alături de români în alt loc!.

„Domnul președinte m-a anunțat că nu o să vină la Ziua Marinei azi. E într-o perioadă de concedii, e în țară, va fi alături de români în altă parte, veți vedea pe parcursul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a adăugat ministrul Apărării.

