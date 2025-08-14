Nina Iliescu s-a izolat după moartea lui Ion Iliescu. Nu mai primește vizite și refuză să răspundă la telefon, deși starea ei de sănătate este delicată

Nina Iliescu este profund afectată de moartea soțului ei, Ion Iliescu, bărbatul cu care și-a împărțit viața vreme de 74 de ani. Deși starea ei de sănătate este atât de delicată încât nu a putut participa la funeraliile soțului ei, Nina refuză să meargă la spital.

Nina Iliescu, stare delicată de sănătate după moartea lui Ion Iliescu

Nina Iliescu este copleșită de durere după moarte lui Ion Iliescu, bărbatul care i-a fost alături vreme de 74 de ani. Fostul președinte al României a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul pulmonar. Funeraliile sale au avut loc pe 7 august, marea absentă fiind soția lui, a cărei stare de sănătate este foarte delicată.

Potrivit jurnaliștilor RomâniaTV, Nina Iliescu este profund marcată de pierderea suferită și nu mai vrea să primească vizite și nici să răspundă la telefon. Totodată, deși are amețeli și nu se mai poate deplasa, Nina refuză să meargă la spital.

Potrivit sursei citate, Nina Iliescu a urmărit înmormântarea lui Ion Iliescu la RomâniaTV, aceasta fiind recunoscătoare cu privire la modul în care postul de televiziune a prezentat funeraliile prezidențiale, un moment sensibil pentru ea.

Nina Iliescu le-a povestit surselor noastre despre amintirile care o încearcă și despre viața deloc ușoară, dar frumoasă, pe care a petrecut-o timp de aproape 80 de ani alături de fostul președinte al României.

Citește și: Ce pensie de urmaș ar putea primi Nina Iliescu, după decesul lui Ion Iliescu. Fostul președinte avea un venit impresionant

Nina, mesaj emoționant după înmormântarea lui Ion Iliescu

Nina Iliescu a transmis mulțumiri tuturor celor prezenți la și implicați în organizarea funeraliilor soțului ei, Ion Iliescu, primul președinte al României.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate. Cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România.

Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme. Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, a transmis soția lui Ion Iliescu.

Foto: Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News