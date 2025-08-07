Ce s-a dat de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Pachetele, oferite doar reprezentanților Guvernului și invitaților de rang înalt

Într-o zi marcată de doliu național, România și-a luat rămas bun de la Ion Iliescu, primul președinte post-decembrist al țării. Înmormântarea sa, desfășurată pe 7 august 2025, a fost organizată cu onoruri militare și respectarea tradițiilor ortodoxe. Printre acestea, s-a numărat și împărțirea pachetelor de pomană – un gest simbolic de pomenire, rezervat, de data aceasta, exclusiv oficialităților prezente.

Ce conținea pachetul de pomană

Potrivit click.ro, la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu au fost pregătite 20 de pachete de pomană, toate cu mâncare de post, distribuite doar reprezentanților Guvernului și invitaților de rang înalt. Aceste pachete nu au fost oferite publicului larg, nici măcar celor care au contribuit direct la desfășurarea ceremoniei — militarii din Garda de Onoare, groparii, paznicii cimitirului sau personalul auxiliar. Distribuirea a fost făcută de o persoană desemnată din partea Guvernului, într-un cadru discret, imediat după încheierea slujbei religioase.

Conținutul pachetului a fost atent selecționat să conțină:

Colivă și halva

Un măr și o roșie

O chiflă și o napolitană de post

Pate vegetal

O bere la doză și o sticlă de apă plată

O farfurie, o cană și un prosop

Iar produsele au fost ambalate cu grijă, în pungi de hârtie, într-un gest de respect față de tradiție și memoria fostului lider.

Citeşte şi: Nina Iliescu, mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu: „În cea mai grea zi din viața mea…”

Citeşte şi: Cât costă sicriul Lincoln de lux în care Ion Iliescu își va duce somnul de veci. Gabriela Lucuțar: „E lemn masiv, cherry patina culoare”

Citeşte şi: De ce o invidia Elena Ceaușescu pe Nina Iliescu. „Savanta de renume mondial” avea o antipatie profundă față de soția lui Ion Iliescu

Citeşte şi: Nina Iliescu, mesaj emoționant după moartea lui Ion Iliescu. Ce scrie pe coroana de flori așezată pe sicriul fostului președinte

Cum a decurs înmormântarea

Ceremonia funerară dedicată fostului președinte Ion Iliescu a debutat într-un cadru sobru și încărcat de simbolism, în incinta Palatului Cotroceni. Sicriul, acoperit cu drapelul național, a fost depus în Sala Unirii — loc emblematic al istoriei recente, unde s-au scris multe dintre paginile esențiale ale democrației românești. Atmosfera era profundă, iar liniștea din sală era întreruptă doar de pașii măsurați ai oficialilor și de murmurul discret al rugăciunilor.

Slujba religioasă a fost oficiată cu o solemnitate aparte de Preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, însoțit de un sobor de preoți și diaconi. Cuvintele rostite au fost pline de gravitate, evocând nu doar trecerea în neființă a unui om, ci și încheierea unei epoci. Rugăciunile au fost înălțate pentru iertarea păcatelor și odihna sufletului celui care a condus România în momente de răscruce.

După încheierea slujbei, cortegiul funerar s-a pus în mișcare, într-un ritm lent și demn, spre Cimitirul Militar Ghencea III. Sicriul a fost așezat pe un afet de tun, purtat de militari în uniformă de ceremonie, într-un gest ce amintește de funeraliile de stat ale marilor lideri. Pe tot parcursul traseului, oamenii s-au oprit în tăcere, unii făcând semnul crucii, alții lăsând câte o floare pe marginea drumului.

Ajuns la locul de veci, Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare, într-un ritual care a îmbinat tradiția ortodoxă cu protocolul de stat. Ceremonia a inclus intonarea Imnului Național, interpretat de fanfara militară într-un tempo grav, care a răsunat peste aleile cimitirului ca un ultim salut. A urmat momentul celor 21 de salve de tun — un tribut rezervat celor care au avut un rol major în istoria națională. În final, Garda de Onoare, alcătuită din 128 de militari, a prezentat onorul, încheind astfel ceremonia cu o rigoare și o demnitate care au impresionat pe toți cei prezenți.

Reacții și absențe notabile

Printre oficialii prezenți s-au numărat foștii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă. Au lipsit însă președintele în exercițiu Nicușor Dan, fostul președinte Klaus Iohannis și soția lui Ion Iliescu, Nina, din cauza stării de sănătate.

Nina Iliescu a transmis un mesaj emoționant:

„Pentru mine e o imensă durere… Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România”.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News