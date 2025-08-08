Andreea Esca, apariție neobișnuită la Știrile Pro TV pe 7 august, zi de doliu național pentru Ion Iliescu. Abia după jurnal s-a aflat de ce a fost diferită: „O seară bună să aveți”

  MENIU  
Adelina Duinea
.

Telespectatorii Pro TV au remarcat că Andreea Esca a fost diferită la știrile orei 19 de joi, 7 august, zi de doliu național pentru fostul președinte Ion Iliescu. După ce a apărut pe micile ecrane într-o ținută sobră, jurnalista a dezvăluit în mediul online de ce energia ei a fost scăzută.

Cum a apărut Andreea Esca la Știrile Pro TV, în ziua de doliu național pentru Ion Iliescu

Andreea Esca a respectat ziua de doliu național și a optat pentru un sacou din catifea neagră pentru jurnalul știrilor Pro TV din 7 august. Tot ieri, telespectatorii au remarcat că prezentatoarea TV nu părea în apele sale pe parcursul transmisiei. Ulterior, știrista a dezvăluit pe rețelele sociale de ce energia ei a fost diferită.

„O seară bună să aveți. Fug să iau ceva, ca să-mi scadă febra”, a scris jurnalista în mediul online, în dreptul unei fotografii de la pupitrul știrilor Pro TV.

Printre primii care au comentat la postare s-a numărat colega ei, Corina Caragea, care a glumit prietenește: „Hai că ne așteaptă ringul de dans la Untold.

Reacțiile telespectatorilor

Reacțiile admiratorilor știristei nu au întârziat să apară și au fost pline de empatie și admirație.

„Sănătate, Andreea! Oare de câte ori ai prezentat știrile cu febră sau alte probleme de sănătate? Poate le-ai pierdut numărul, iar noi nici măcar nu am știut, pentru că ești o profesionistă și te iubim! Ai grijă de tine!”, a comentat cineva.

„Cine-i om răcește vara, nu iarna, când toată lumea răcește. Și eu sunt răcită de trei zile, dar nu am avut febră. Sănătate multă îți doresc!”, a transmis altcineva.

„Cât ești de frumoasă! Până și febra te place! Sănătate!”, a fost un alt mesaj.

„Chiar vorbeam cu familia și spuneam că azi Andreea Esca parcă nu e Andreea Esca… și eu am pus pe seama zilei de doliu național… Multă sănătate!”, a fost un alt comentariu de pe Facebook.

În decembrie, Andreea Esca aniversează 30 de ani de Știrile Pro TV

Seara trecută, Andreea Esca a încheiat jurnalul cu obișnuita formulă, „O seară bună să aveți”, semn că indiferent de context, telespectatorii pot conta pe prezența sa.

În ciuda stării de sănătate, știrista a fost zâmbitoare, dând dovadă de profesionalism. În decembrie, jurnalista va aniversa trei decenii la pupitrul știrilor Pro TV.

Foto: Instagram/@andreeaesca

