Andreea Esca, apariție neobișnuită la Știrile Pro TV pe 7 august, zi de doliu național pentru Ion Iliescu. Abia după jurnal s-a aflat de ce a fost diferită: „O seară bună să aveți”

Telespectatorii Pro TV au remarcat că Andreea Esca a fost diferită la știrile orei 19 de joi, 7 august, zi de doliu național pentru fostul președinte Ion Iliescu. După ce a apărut pe micile ecrane într-o ținută sobră, jurnalista a dezvăluit în mediul online de ce energia ei a fost scăzută.
Andreea Esca a respectat ziua de doliu național și a optat pentru un sacou din catifea neagră pentru jurnalul știrilor Pro TV din 7 august. Tot ieri, telespectatorii au remarcat că prezentatoarea TV nu părea în apele sale pe parcursul transmisiei. Ulterior, știrista a dezvăluit pe rețelele sociale de ce energia ei a fost diferită.
„O seară bună să aveți. Fug să iau ceva, ca să-mi scadă febra”, a scris jurnalista în mediul online, în dreptul unei fotografii de la pupitrul știrilor Pro TV.
Printre primii care au comentat la postare s-a numărat colega ei, Corina Caragea, care a glumit prietenește: „Hai că ne așteaptă ringul de dans la Untold”.
„Sănătate, Andreea! Oare de câte ori ai prezentat știrile cu febră sau alte probleme de sănătate? Poate le-ai pierdut numărul, iar noi nici măcar nu am știut, pentru că ești o profesionistă și te iubim! Ai grijă de tine!”, a comentat cineva.
„Cine-i om răcește vara, nu iarna, când toată lumea răcește. Și eu sunt răcită de trei zile, dar nu am avut febră. Sănătate multă îți doresc!”, a transmis altcineva.
„Cât ești de frumoasă! Până și febra te place! Sănătate!”, a fost un alt mesaj.
„Chiar vorbeam cu familia și spuneam că azi Andreea Esca parcă nu e Andreea Esca… și eu am pus pe seama zilei de doliu național… Multă sănătate!”, a fost un alt comentariu de pe Facebook.