Andreea Esca, apariție rară în costum de baie, la 52 de ani. „Ne place la mare, la soare”

Andreea Esca a publicat pe rețelele sociale o fotografie rară în costum de baie. Prezentatoarea de la Pro TV nu ratează nicio oportunitatea să „evadeze” câteva zile la mare sau la piscină.

Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 52 de ani

Andreea Esca (52 de ani) a transmis un mesaj important pe rețelele sociale. Alături de mai multe fotografii, printre care și una în costum de baie, știrista a vorbit despre importanța mamografiilor anuale. Anul acesta, prezentatoarea de la Pro TV a mers la control alături de una dintre prietenele sale.

„Ce avem în comun? Ne place la mare, la soare, la dans, la povești, la muncă, la râs, la plâns, la cafea, la restaurat, la sport, la librării/papetării, la film, la teatru, la shopping, la expoziții, la… Așa că azi am fost împreună și la mamografie! Iar acum continuăm, sănătoase și bucuroase, nebunia asta se numește viață! Share is care! No AD!”, a scris Andreea Esca în dreptul unei postări de pe Instagram și Facebook.

În prima imagine din carusel, Andreea Esca și prietena ei, Dana Păun, sunt surprinse în costume de baie dintr-o singură piesă. Știrista a optat pentru un costum roșu, în timp ce prietena ei a purtat unul albastru. Cele două și-au făcut un selfie cu ochelarii de soare la ochi și zâmbind larg.

Cum se menține Andreea Esca în formă

În trecut, Andreea Esca a dezvăluit cum se menține în formă, după vârsta de 50 de ani. Jurnalista nu este adepta dietelor, iubește mișcare și nu-i este teamă de trecerea anilor.

„Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea. Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă. Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă.

Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot”, spunea jurnalista în trecut, pentru Fanatik.ro.

Foto: Instagram/@andreeaesca

