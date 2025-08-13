Serghei Mizil, despre Mihai Bujor, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Ăsta i-a fost carcaterul. Eu am avut niște discuții cu el”

Serghei Mizil, despre Mihai Bujor, fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Toată lumea a vorbit despre Mihai Bujor Sion după moartea lui Ion Iliescu, mai ales când că zvonea că toate averea fostului președinte o să rămână la el. Discret cu viața personală, nu s-au auzit prea multe despre el, însă acum, Serghei Mizil a făcut o serie de dezvăluiro despre Mihai Bujor, descriind atât legătura lor personală, cât și imaginea pe care acesta o avea în cercurile apropiate.

Serghei Mizil a precizat că Mihai Bujor Sion, a fost ca un frate vitreg pentru el, însă lucrurile s-au schimbat de-a lungul anilor, mai concret după Revoluție, când acesta a ajuns sub tutela lui Ion Iliescu, care l-a „adoptat” și i-a purtat de grijă ani și ani de zile.

Serghei Mizil a povestit că el și Mihai Bujor au fost foarte apropiați într-o perioadă, înainte ca părinții lui să moară, ba chiar a spus în cadrul emisiunii lui Dan Diaconescu că fiul de suflet al lui Ion Iliescu a petrecut mult timp în casa lui și a părinților săi. Totuși, după ce a fost adoptat de Ion Iliescu și s-a mutat la el, Serghei Mizil susține că nu a mai avut același comportament, nici măcar față de el și familia lui, care l-a ajutat mult înainte.

„După Revoluție, s-a mutat la Iliescu, normal că ăla a venit pe cai mari. Pe mine nu m-a deranjat că s-a mutat la Iliescu. Eu am avut niște discuții cu el și i-am zis: ‘Hai să vedem cum e cu Nicu’. Și el a zis că e acolo unde îi e locul. Nicu l-a scos din multe. Mama a avut o brichetă de la bătrânul Bujor pe care a ținut-o până a murit. Nu știu, au avut o legătură foarte strânsă. Și după, îl trimitea Iliescu și venea acasă să o tragă de limbă pe mama când era tata la pârnaie, ce se întâmplă, ce face.”, a spus Serghei Mizil în direct la Dan Diaconescu.

Serghei Mizil: ”S-a mutat și acolo a început cu prostiile”

Serghei Mizil a fost dezamăgit când a văzut că părinții săi l-au tratat ca pe un fiu pe Bujor, însă el s-a mutat la Ion Iliescu după Revoluție. Ba mai mult, a precizat că ce l-a deranjat cel mai tare este că după ce a ajuns în casa fostului președinte, a uitat tot ajutorul oferit înainte de părinții lui, fiind de părere că acțiunile lui au fost bazate doar pe interese.

„I-am zis: ‘Ai stat în casa aia, cu Iliescu nu ai stat niciodată, cu noi ai stat’. El s-a purtat urât și cu frate-se, l-a lăsat să moară de foame. O lepră. Deci, s-a mutat după ăla și acolo a început cu prostiile. Ăsta i-a fost caracterul. Eu în orice situație am ajuns, am fost la fel. De aia toată lumea mă iubește”, a mai declarat Serghei Mizil.

Serghei Mizil nu știe dacă Mihai Bujor a fost adoptat cu acte de Ion Iliescu

Nina și Ion Iliescu s-au căsătorit în 1951, însă nu au avut copii, lucru pe care fostul președinte l-a descris drept cel mai mare regret al vieții lor. Ion Iliescu a povestit că soția sa a rămas însărcinată de trei ori, însă toate sarcinile au fost toxice și s-au pierdut. Ulterior, cei doi s-au apropiat de Mihai Bujor Sion, pe care l-au sprijinit după ce a rămas orfan. Ani și ani de zile s-a spus că l-au adoptat, însă acum Serghe Mizil spune că nu știe sigur acest detaliu.

„Așa s-a împământenit, așa l-a făcut. Nu știu dacă l-a adoptat, eu nu am mai vorbit cu el. Ăla când mă vede, pleacă. Dacă ar vedea taică-su și maică-sa din mormânt ce a făcut el, s-ar zvârcoli. Erau niște oameni deosebiți”, a mai spus Serghei Mizil.

Cu toate că nu se știe sigur dacă a fost sau nu adoptat legal de către Ion Iliescu, cert este că după moartea fostului președinte el este moștenitorul averii.

