Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu, a încetat din viață la vârsta de 92 de ani, în dimineața zilei de 7 august 2025.

Sora fostului lider ţărănist și preşedinta Fundaţiei „Corneliu Coposu” a murit la 92 de ani

O figură discretă, dar esențială pentru memoria democrației postcomuniste, Steluţa Coposu s-a stins din viață în ziua înmormântării lui Ion Iliescu, fostul adversar politic al fratelui său.

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta, doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toți cei dragi ai săi”, a transmis „Fundația Coposu”, pe Facebook, într-un mesaj semnat de președintele executiv Ion-Andrei Gherasim.

O viață dedicată familiei și valorilor morale

Născută pe 26 septembrie 1932 în comuna Bobota, județul Sălaj, Steluţa Coposu a fost fiica preotului greco-catolic Valentin Coposu, semnatar al Marii Uniri de la 1918. A urmat un parcurs educațional remarcabil, cu studii liceale la Alba Iulia și București, culminând cu absolvirea Institutului Politehnic din Capitală în 1956.

Timp de peste trei decenii, a lucrat ca inginer la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București. Departe de luminile scenei politice, și-a dedicat viața sprijinirii familiei și păstrării memoriei fratelui său, Corneliu Coposu.

Legătura cu „Seniorul” și moștenirea sa

După moartea lui Corneliu Coposu în 1995, Steluţa, împreună cu sora sa Flavia Bălescu-Coposu, a fondat Fundația „Corneliu Coposu” în 1996, cu scopul de a promova valorile democratice și morale pentru care fratele lor a luptat. A fost președinta fundației până la finalul vieții, implicându-se activ în organizarea de concursuri, conferințe și proiecte educaționale.

În 2009, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale a României, în semn de recunoaștere pentru devotamentul său civic și moral.

„Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina… calități pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie.” — Flavia Bălescu-Coposu

Corneliu Coposu: un destin de martir

Corneliu Coposu, născut în 1914 la Bobota, a fost jurist, ziarist și apropiat al lui Iuliu Maniu. A fost arestat în 1947 și a petrecut 17 ani în închisorile comuniste, inclusiv la Aiud, Gherla și Râmnicu Sărat. După eliberare, a fost urmărit constant de Securitate, dar a continuat să militeze pentru democrație.

După Revoluția din 1989, a reînființat Partidul Național Țărănesc sub forma PNȚCD și a devenit liderul Convenției Democrate. A murit pe 11 noiembrie 1995, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu Catolic din București.

