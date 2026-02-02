Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace. „A fost pe frontul democrației în Europa!”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace, o recunoaștere internațională care vine într-un moment în care țara se confruntă cu presiuni geopolitice intense.

Inițiativa îi aparține lui Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor, care a explicat public motivele pentru care consideră că Sandu merită această distincție.

De ce a fost propusă Maia Sandu pentru Premiul Nobel pentru Pace

Arild Hermstad subliniază că Republica Moldova a devenit o țintă a acțiunilor hibride ale Rusiei, iar Maia Sandu a jucat un rol esențial în apărarea democrației și a stabilității într-o regiune vulnerabilă. Deputatul norvegian afirmă că președinta Moldovei reprezintă un simbol al rezistenței pașnice și al luptei pentru valorile europene.

„Sandu a fost pe frontul democrației în Europa. Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală rusă, dezinformare, atacuri cibernetice și destabilizare pentru a obține o guvernare mai prietenoasă Kremlinului. Așa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Rușii duc război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți”, a transmis Hermstad pe rețelele sociale, potrivit newsmarrker.md.

Rezistență democratică în fața presiunilor externe

Deputatul norvegian subliniază că, în ciuda presiunilor exercitate de Rusia, Republica Moldova a reușit să mențină un parcurs democratic solid sub conducerea Maiei Sandu. El consideră că eforturile acesteia se încadrează perfect în spiritul Premiului Nobel pentru Pace.

„În pofida presiunilor exercitate de Rusia, Republica Moldova a organizat alegeri libere și democratice, a consolidat statul de drept și a menținut un parcurs democratic pașnic.”

Hermstad afirmă că apărarea instituțiilor democratice împotriva ingerințelor externe reprezintă o formă modernă de construire a păcii, una care se potrivește pe deplin cu mandatul Comitetului Nobel.

„Munca pentru pace a timpului nostru”

În mesajul său, deputatul norvegian explică faptul că lupta Maiei Sandu pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și de democrațiile occidentale este o contribuție reală la stabilitatea regională.

„Rezistența pașnică și de succes a Maiei Sandu în fața interferenței ruse, împreună cu eforturile sale de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană și de alte democrații europene reprezintă munca pentru pace a timpului nostru. Alfred Nobel a înțeles pacea ca fiind mai mult decât absența conflictului armat.”

Premiile Nobel pentru 2026 vor fi anunțate în prima jumătate a lunii octombrie 2026, iar dacă Maia Sandu va fi inclusă pe lista finală, ar fi pentru prima dată când un lider al Republicii Moldova ajunge la un asemenea nivel de recunoaștere internațională.

