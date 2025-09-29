De ce s-a îmbrăcat Maia Sandu în albastru regal în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ținuta și nuanța ei nu au fost alese întâmplător

În ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, președinta Maia Sandu nu a impresionat doar prin discursul său ferm și mobilizator, ci și printr-o apariție vestimentară atent construită, cu o puternică încărcătură simbolică. Alegerea unui costum în nuanță de albastru regal nu a fost întâmplătoare, ci parte dintr-un mesaj subtil, dar clar, despre direcția pe care o dorește pentru țară.

Eleganță, sobrietate și autoritate

Maia Sandu a purtat un costum două piese într-o nuanță intensă de albastru regal, format dintr-un sacou cambrat cu detalii minimaliste și o fustă conică midi, completat de pantofi negri cu toc mediu. Machiajul discret și coafura lejeră au întregit o apariție sobră, dar elegantă, care a transmis rigoare, încredere și apropiere față de cetățeni.

„Întreaga apariție a transmis un mesaj de seriozitate, dar și de deschidere și apropiere”, a notat presa locală, într-o analiză a stilului președintei.

Albastrul regal – culoarea liderilor europeni

În psihologia culorilor, albastrul simbolizează stabilitate, încredere și autoritate. Nuanța regală, mai închisă, accentuează ideea de responsabilitate și putere, fiind frecvent asociată cu liderii care inspiră echilibru și fermitate. Alegerea acestei culori într-o zi crucială pentru democrația moldovenească nu a fost doar estetică, ci strategică.

Albastrul este, totodată, culoarea dominantă a drapelului Uniunii Europene, organizație către care Republica Moldova își reafirmă constant aspirațiile. Prin această alegere vestimentară, Maia Sandu a transmis un mesaj vizual de apartenență la valorile europene, de unitate și de direcție politică fermă.

Mesajul politic: Moldova nu se vinde

Discursul președintei a completat perfect simbolistica ținutei. „Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie, are nevoie de ajutorul fiecăruia”, a declarat Maia Sandu, îndemnând cetățenii să voteze. „Votul vostru decide soarta țării, așa arătăm lumii că Moldova nu e doar o țară mică cu inima mare, ci cu oameni demni care nu își vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro”, a spus ea, citată de TVR Moldova.

„Am votat pentru un parlament cu care să putem păstra în continuare pacea, care respectă Moldova și cetățenii săi, cu care să construim în continuare direcția europeană”, a mai adăugat președinta.

Vestimentația ca declarație politică

Într-un context electoral tensionat, în care fiecare gest contează, Maia Sandu a folosit vestimentația ca formă de comunicare politică. Albastrul regal nu a fost doar o alegere de stil, ci o declarație de principiu: Moldova aparține Europei, iar liderii săi trebuie să inspire încredere, stabilitate și demnitate.

Apariția președintei în ziua votului a fost, astfel, un exemplu de cum imaginea poate întări mesajul politic și poate transmite, fără cuvinte, o direcție clară pentru viitorul unei națiuni.

Foto – Hepta, arhivă

