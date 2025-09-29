  MENIU  
Home > Știri > Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. PAS, partidul Maiei Sandu, domină scrutinul. Reacția lui Traian Băsescu

Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. PAS, partidul Maiei Sandu, domină scrutinul. Reacția lui Traian Băsescu

Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. PAS, partidul Maiei Sandu, domină scrutinul. Reacția lui Traian Băsescu
Raluca Vițu
.  Actualizat 29.09.2025, 09:54

Alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie 2025, în Republica Moldova au marcat un moment decisiv pentru direcția politică a țării. Cu o prezență la vot de peste 51%, cetățenii moldoveni au ales componența noului Parlament, iar rezultatele preliminare indică o victorie categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană fondată de președinta Maia Sandu.

Rezultate preliminare: PAS obține majoritatea

Potrivit datelor centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după procesarea a peste 99% din procesele verbale, PAS a obținut peste 50% din voturi, ceea ce îi asigură o majoritate parlamentară cu 55 de mandate din totalul de 101. Blocul Electoral Patriotic, condus de fostul președinte Igor Dodon, a acumulat 26 de mandate, urmat de Blocul Alternativa cu 8 mandate. Partidul Nostru și Democrația Acasă au obținut câte 6 mandate fiecare, notează hotnews.ro.

Diaspora a avut un rol semnificativ în acest scrutin, cu peste 272.000 de voturi exprimate în afara țării. PAS a dominat în secțiile din străinătate, obținând peste 78% din voturi, în timp ce Blocul Patriotic s-a clasat abia pe locul patru.

 Distribuția geografică a votului și prezența la urne

În Republica Moldova, peste 1,3 milioane de cetățeni au votat pe teritoriul național, iar în Chișinău prezența la urne a fost de 54,71%, mai mare decât media națională. În diaspora, votul a fost masiv în orașe europene precum București, Roma, Paris și Berlin, unde PAS a fost preferat de o largă majoritate.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Recomandarea zilei

În Rusia, Belarus și Bulgaria, Blocul Patriotic a reușit să câștige în fața PAS, obținând scoruri de peste 40% în aceste țări. În schimb, în India, PAS a obținut 88,89% din voturi, iar Blocul Patriotic nu a primit niciun vot.

Citeşte şi: Meniul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a dezvăluit ce mănâncă la prânz: „Mama vine la Președinție, de două trei ori pe săptămână, îmi aduce mâncarea”

Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte și: Imagini din apartamentul în care locuiește Maia Sandu. Președintele Republicii Moldova stă într-un bloc modest din Chișinău

Citeşte şi: De ce evită Maia Sandu să vorbească despre viața personală. „Înţeleg și curiozitatea celor care vor să ştie de unde vin eu!” Ce nu s-a știut despre familia președintelui Republicii Moldova

Reacții politice și apeluri la protest

Rezultatul alegerilor a fost contestat de liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, care a lansat un apel la protest pașnic în fața Parlamentului din Chișinău, susținând că „forțele de opoziție au învins PAS” și că „votul poporului trebuie apărat”. În noaptea alegerilor, Dodon și alți lideri ai alianței au protestat la sediul CEC, acuzând provocări și manipulări.

În replică, liderii PAS au cerut calm și responsabilitate, subliniind că validarea votului este un proces transparent și că forțele de ordine vor asigura desfășurarea pașnică a procesului electoral.

Victoria PAS deschide calea pentru continuarea reformelor pro-europene și consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Cu o majoritate parlamentară, guvernul condus de Maia Sandu are șansa de a accelera integrarea europeană, reformele judiciare și lupta împotriva corupției.

Reacția lui Traian Băsescu: „O armă care nu ucide”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova printr-o postare pe Facebook care a atras atenția prin tonul său simbolic și ferm. „O armă care nu ucide!” a scris Băsescu, referindu-se la votul ca instrument democratic de schimbare. El a descris ziua de 28 septembrie 2025 drept momentul în care „un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL.”

În contextul victoriei PAS, reacția lui Băsescu a fost văzută de mulți ca un sprijin pentru parcursul pro-european al Moldovei și ca o critică indirectă la adresa regimului de la Kremlin.

Foto – arhivă

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Imagini din apartamentul în care e cazat Dani Oțil la Power Couple, sezonul 3. Prezentatorul e de două zile în Malta: „Am și chicinetă”
Imagini din apartamentul în care e cazat Dani Oțil la Power Couple, sezonul 3. Prezentatorul e de două zile în Malta: „Am și chicinetă”
Fanatik
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv!
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv!
GSP.ro
Iubita starului din Formula 1, show în Bali: „Sunt gelos”
Iubita starului din Formula 1, show în Bali: „Sunt gelos”
Click.ro
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
TV Mania
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Redactia.ro
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Citește și...
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
Partenera lui Ilie Bolojan a întors toate privirile! A apărut îmbrăcată aşa la un priveghi, toţi s-au uitat la Ioana. Foto
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Gardul palatului lui Becali, vandalizat. Autorul spune că latifundiarul îi datorează milioane de euro
„Vocea binelui”, un proiect video dedicat cauzelor sociale, lansat de Ringier România Media
Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile vor scădea cu 10 grade. Cum va arăta vremea în țară
„Dincolo de copertă”, o emisiune cu și despre cărți inspiraționale. Show-ul, lansat de Ringier România Media, este prezentat de jurnalista Denisa Macovei
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Soția lui Igor Cuciuc susține că fiica sa, Andreea, a fost otrăvită: „O mână criminală”. Reacția artistului
Soția lui Igor Cuciuc susține că fiica sa, Andreea, a fost otrăvită: „O mână criminală”. Reacția artistului
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Artista a strălucit într-o rochie de mireasă Ralph Lauren
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Artista a strălucit într-o rochie de mireasă Ralph Lauren
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Elle
Gina Pistol și Smiley au fost nași de cununie. Ce ținute spectaculoase au ales pentru nunta care a avut loc în Grecia
Gina Pistol și Smiley au fost nași de cununie. Ce ținute spectaculoase au ales pentru nunta care a avut loc în Grecia
De ce au divorțat, de fapt, Daciana Sârbu și Victor Ponta. Motivul dezvăluit de politician: „Dacă eu n-am fost în stare să ofer…”
De ce au divorțat, de fapt, Daciana Sârbu și Victor Ponta. Motivul dezvăluit de politician: „Dacă eu n-am fost în stare să ofer…”
Antonia a dezvăluit că nu mai poate avea copii. Artista a vorbit public despre acest subiect dureros: „Nu mai am voie”
Antonia a dezvăluit că nu mai poate avea copii. Artista a vorbit public despre acest subiect dureros: „Nu mai am voie”
DailyBusiness.ro
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
A1.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său
Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său
Cum arată Ioana Maria Moldovan după ce a slăbit 17 kg în trei luni. "Am avut mese bine gândite!"
Cum arată Ioana Maria Moldovan după ce a slăbit 17 kg în trei luni. "Am avut mese bine gândite!"
Horoscop 29 septembrie 2025. Mesaj dur din partea astrelor. O zodie riscă să-și piardă relația sau căsnicia
Horoscop 29 septembrie 2025. Mesaj dur din partea astrelor. O zodie riscă să-și piardă relația sau căsnicia
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care își va îndeplini cel mai mare vis. Astrele deschid calea către o minune
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care își va îndeplini cel mai mare vis. Astrele deschid calea către o minune
Observator News
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Vitamina esențială pentru persoanele de peste 50 de ani, potrivit unui expert în longevitate
Vitamina esențială pentru persoanele de peste 50 de ani, potrivit unui expert în longevitate
Dr. Beatrice Mahler: „70% dintre infecțiile asociate asistenței medicale pot fi prevenite”
Dr. Beatrice Mahler: „70% dintre infecțiile asociate asistenței medicale pot fi prevenite”
Aroma dulce a toamnei. Planta care miroase a ciocolată și vanilie și îți transformă casa instant
Aroma dulce a toamnei. Planta care miroase a ciocolată și vanilie și îți transformă casa instant
Top 5 zodii care dau lovitura la finalul lui 2025. Surprize uriașe în horoscop!
Top 5 zodii care dau lovitura la finalul lui 2025. Surprize uriașe în horoscop!
TV Mania
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton