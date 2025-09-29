Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. PAS, partidul Maiei Sandu, domină scrutinul. Reacția lui Traian Băsescu

Alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie 2025, în Republica Moldova au marcat un moment decisiv pentru direcția politică a țării. Cu o prezență la vot de peste 51%, cetățenii moldoveni au ales componența noului Parlament, iar rezultatele preliminare indică o victorie categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană fondată de președinta Maia Sandu.



Rezultate preliminare: PAS obține majoritatea

Potrivit datelor centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după procesarea a peste 99% din procesele verbale, PAS a obținut peste 50% din voturi, ceea ce îi asigură o majoritate parlamentară cu 55 de mandate din totalul de 101. Blocul Electoral Patriotic, condus de fostul președinte Igor Dodon, a acumulat 26 de mandate, urmat de Blocul Alternativa cu 8 mandate. Partidul Nostru și Democrația Acasă au obținut câte 6 mandate fiecare, notează hotnews.ro.

Diaspora a avut un rol semnificativ în acest scrutin, cu peste 272.000 de voturi exprimate în afara țării. PAS a dominat în secțiile din străinătate, obținând peste 78% din voturi, în timp ce Blocul Patriotic s-a clasat abia pe locul patru.

Distribuția geografică a votului și prezența la urne

În Republica Moldova, peste 1,3 milioane de cetățeni au votat pe teritoriul național, iar în Chișinău prezența la urne a fost de 54,71%, mai mare decât media națională. În diaspora, votul a fost masiv în orașe europene precum București, Roma, Paris și Berlin, unde PAS a fost preferat de o largă majoritate.

În Rusia, Belarus și Bulgaria, Blocul Patriotic a reușit să câștige în fața PAS, obținând scoruri de peste 40% în aceste țări. În schimb, în India, PAS a obținut 88,89% din voturi, iar Blocul Patriotic nu a primit niciun vot.

Citeşte şi: Meniul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a dezvăluit ce mănâncă la prânz: „Mama vine la Președinție, de două trei ori pe săptămână, îmi aduce mâncarea”

Citeşte și: Imagini din apartamentul în care locuiește Maia Sandu. Președintele Republicii Moldova stă într-un bloc modest din Chișinău

Citeşte şi: De ce evită Maia Sandu să vorbească despre viața personală. „Înţeleg și curiozitatea celor care vor să ştie de unde vin eu!” Ce nu s-a știut despre familia președintelui Republicii Moldova

Reacții politice și apeluri la protest

Rezultatul alegerilor a fost contestat de liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, care a lansat un apel la protest pașnic în fața Parlamentului din Chișinău, susținând că „forțele de opoziție au învins PAS” și că „votul poporului trebuie apărat”. În noaptea alegerilor, Dodon și alți lideri ai alianței au protestat la sediul CEC, acuzând provocări și manipulări.

În replică, liderii PAS au cerut calm și responsabilitate, subliniind că validarea votului este un proces transparent și că forțele de ordine vor asigura desfășurarea pașnică a procesului electoral.

Victoria PAS deschide calea pentru continuarea reformelor pro-europene și consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Cu o majoritate parlamentară, guvernul condus de Maia Sandu are șansa de a accelera integrarea europeană, reformele judiciare și lupta împotriva corupției.

Reacția lui Traian Băsescu: „O armă care nu ucide”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova printr-o postare pe Facebook care a atras atenția prin tonul său simbolic și ferm. „O armă care nu ucide!” – a scris Băsescu, referindu-se la votul ca instrument democratic de schimbare. El a descris ziua de 28 septembrie 2025 drept momentul în care „un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL.”

În contextul victoriei PAS, reacția lui Băsescu a fost văzută de mulți ca un sprijin pentru parcursul pro-european al Moldovei și ca o critică indirectă la adresa regimului de la Kremlin.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News