Traian Băsescu, despre Peter Magyar, noul premier al Ungariei: „Păstrează aproape tot din politica lui Viktor Orban”

Traian Băsescu analizează politica lui Peter Magyar, noul premier al Ungariei, subliniind diferențele acestuia față de Viktor Orban. Potrivit fostului președinte, Magyar vrea autonomie, dar caută să deblocheze fondurile UE de 17 miliarde de euro.

Traian Băsescu face analiza premierului maghiar Peter Magyar

Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei, urmează în mare măsură linia predecesorului său, Viktor Orban, dar cu o diferență esențială: atitudinea față de Uniunea Europeană, este de părere Traian Băsescu.

Într-o intervenție la B1 TV, fostul președinte al României a subliniat că Magyar ar putea căuta să se alinieze poziției UE, cel puțin pentru a accesa fondurile europene blocate, în valoare de aproximativ 17 miliarde de euro.

„Peter Magyar păstrează aproape tot din politica lui Viktor Orban, mai puțin apropierea de Uniunea Europeană. E vorba de circa 17 miliarde de euro care se cuveneau Ungariei și sunt blocați, deci măcar de dragul celor 17 miliarde își va armoniza poziția cu poziția Uniunii Europene. Totuși, Magyar rămâne un separatist, adică el vrea independență, vrea autonomie și doar banii să îi ia de la Uniunea Europeană”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a evidențiat, de asemenea, că noul lider maghiar păstrează multe dintre direcțiile politice promovate de Orban. Printre acestea se numără opoziția față de trimiterea de armament în Ucraina și reticența în ceea ce privește aderarea rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Liniile lui Orban le regăsim fără probleme în pozițiile lui Magyar”, a adăugat Băsescu.

Relația dintre Viktor Orban, UDMR și Kelemen Hunor

Vorbind despre impactul schimbării de putere din Ungaria asupra UDMR, Traian Băsescu a fost tranșant. El a menționat că viitorul liderilor UDMR, inclusiv al lui Kelemen Hunor, ar putea fi pus sub semnul întrebării din cauza „lucrurilor care n-au fost curate” în relația cu fostul premier ungar, Viktor Orban.

„Banii veniți de la guvernul maghiar va trebui să aibă grijă Kelemen Hunor dacă îi cere cineva înapoi sau nu. Sunt multe lucruri care n-au fost curate în relația Viktor Orban cu UDMR, cu conducerea UDMR, și probabil că acum vor ieși la lumină”, a subliniat fostul președinte.

Traian Băsescu, despre relația Ungariei cu China

În ceea ce privește politica externă a Ungariei și relația sa cu China, Traian Băsescu a subliniat că acest aspect nu va genera controverse.

„Relația cu China nu deranjează pe nimeni, pentru că toți au relații cu China”, a explicat fostul președinte, adăugând că țări importante precum Statele Unite, Regatul Unit, Franța sau Germania mențin legături apropiate cu Beijingul.

„China este un membru al Consiliului de Securitate al ONU și n-avem niciun motiv în toată istoria noastră să nu fim parteneri ai Chinei în comerț, în diverse acțiuni internaționale. Mai ales că avem și premisa că, oricând avem nevoie, putem avea un vot favorabil al Chinei în Consiliul de Securitate”, a conchis Traian Băsescu.

