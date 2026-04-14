Vicepreședintele american JD Vance și-a exprimat regretul față de înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile din Ungaria pe 12 aprilie 2026. Totodată, a confirmat deschiderea SUA către colaborarea cu noul premier, Péter Magyar.

JD Vance, prima reacție după ce Viktor Orban a pierdut alegerile din Ungaria

Schimbările politice din Ungaria au atras atenția întregii lumi, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Vicepreședintele american JD Vance a vorbit deschis despre înfrângerea lui Viktor Orban, exprimându-și regretul pentru pierderea suferită de fostul premier, dar și disponibilitatea de a colabora cu noul lider maghiar, Péter Magyar.

„Mă întristează faptul că a pierdut, dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru maghiar”, a afirmat Vance într-un interviu pentru Fox News, citat de HotNews.ro.

Vizita sa recentă la Budapesta, menită să-l sprijine pe Viktor Orban, a fost un semn clar al aprecierii pentru leadershipul acestuia în cei 16 ani de guvernare. Vicepreședintele a descris contribuția lui Orban drept „transformatoare” pentru Ungaria, recunoscând totodată că existau șanse mari ca acesta să nu câștige alegerile din 12 aprilie 2026.

„Ştiam cu siguranţă că existau şanse foarte mari ca Viktor să piardă acele alegeri”, a explicat Vance. „Dar unul dintre motivele pentru care am decis să facem asta nu este faptul că nu ştim să interpretăm sondajele.”

De ce au ales Statele Unite să-l susțină pe Orban

Potrivit vicepreședintelui, fostul premier era cunoscut pentru poziția sa fermă împotriva birocrației europene, pe care o considera dăunătoare intereselor americane. „Am făcut-o pentru că el este unul dintre puţinii lideri europeni pe care i-am văzut dispuşi să se opună birocraţiei de la Bruxelles, care a fost foarte, foarte dăunătoare pentru Statele Unite.”

Mai mult, Vance a spus că Orban a fost adesea singura voce care a votat în favoarea protejării companiilor americane în fața presiunilor venite din partea Uniunii Europene. „Când vezi un birocrat european care se ia de o companie americană, uneori singurul vot împotrivă, singurul vot pentru a proteja interesul american, a fost cel al lui Viktor Orban”, a spus el pentru Fox News.

Totuși, schimbarea politică de la Budapesta nu pare să influențeze semnificativ relațiile dintre cele două țări. „Nu am mers acolo pentru că ne aşteptam ca Viktor să câştige alegerile fără probleme. Am mers pentru că era corect să susţinem o persoană care ne-a fost alături de foarte mult timp”, a adăugat Vance. „Nu a fost deloc o călătorie rea, pentru că merită să fii alături de oameni, chiar dacă nu câştigi fiecare cursă.»

În ciuda susținerii oferite lui Orban, administrația americană pare pregătită să colaboreze cu noii lideri de la Budapesta. Péter Magyar, liderul Partidului Tisza, a câștigat alegerile parlamentare desfășurate duminică, obținând o majoritate confortabilă de 138 de mandate din totalul de 199, potrivit HotNews.ro. Acest rezultat marchează un nou capitol pentru Ungaria, iar lumea privește cu interes direcția pe care o va lua țara sub noua conducere.

Foto: Profimediaimages.ro

