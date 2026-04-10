Emmanuel Macron, gest emoționant pentru un bătrân. Ce a făcut pe străzile Romei

Emmanuel Macron a făcut un gest frumos ajutând un bărbat în vârstă aflat aparent în dificultate, în timp ce se plimba joi seara prin centrul Romei, după ce sosise în capitala Italiei pentru o întâlnire programată vineri la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea.

Emmanuel Macron și-a oprit plimbarea ca să ajute un bătrân

Când președintele francez a văzut bărbatul în vârstă stând aplecat pe o treaptă și părând în stare proastă, Macron s-a oprit și le-a cerut medicilor săi personali să-i verifice starea. Medicii au petrecut aproximativ 15 minute asistându-l și evaluându-i condiția, după care președintele i-a strâns mâna și și-a continuat plimbarea.

Totul s-a întâmplat la Roma, pe Via del Corso, unde președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat în oraș împreună cu soția sa, Brigitte, a întrerupt ritmul delegației pentru a oferi ajutor unui bărbat în vârstă care părea că se simte rău.

Scena a avut loc în timpul unei plimbări prin centrul istoric, la finalul unei opriri cu semnificație politică și simbolică la Roma: sosirea în capitală în ajunul primei întâlniri cu Papa Leon al XIV-lea și, în același timp, o vizită la Comunitatea Sant’Egidio, o organizație cu care președintele francez menține de mult timp o relație de interes politic și personal. În acest context strict monitorizat, marcat de un program încărcat, Macron a ales să se oprească.

A cerut medicilor să îi verifice starea

Șeful de la Élysée a observat un bărbat în vârstă aflat în dificultate evidentă, așezat sau aplecat pe treptele de pe marginea străzii. În acel moment, a oprit delegația și le-a cerut medicilor care îl însoțeau să intervină imediat.

Asistența a durat aproximativ „un sfert de oră”, timpul necesar pentru a exclude eventuale urgențe și pentru a se asigura că bărbatul poate primi sprijin adecvat. Episodul i-a impresionat pe observatori și pe trecători.

Nu doar că a oferit ajutor, dar președintele a petrecut și câteva momente cu unii conaționali aflați în zonă, făcând chiar și un selfie.

