Valeriu Gheorghiță, directorul spitalului Agrippa Ionescu, în care Ion Iliescu a fost internat pentru ultimele două luni din viața lui, a vorbit despre meseria de doctor și a ținut să transmită un mesaj celor care l-au criticat pe fostul președinte. El s-a adresat în special celor care au susținut că fostul șef de stat a plecat fără să primească un verdict în dosarul Mineriada.

Valeriu Gheorghiță, mesaj după moartea lui Iliescu

Valeriu Gheorghiță, directorul spitalului SRI în care Ion Iliescu a fost internat încă de pe 9 iulie când suferea de afecțiuni respiratorii, a vorbit despre chemarea pe care a simțit-o față de meseria de doctor, însă a ținut să transmită și un mesaj celor care nu au arătat empatie față de situația fostului șef de stat, care a stat vreme de 2 luni în spital, înainte sa moară.

„Am ales să devin medic dintr-un singur motiv: din dragoste față de oameni. Nu pentru statut, nu pentru privilegii, nu pentru aplauze. Am ales medicina cu convingerea că, dincolo de boală, de sânge, de urgențe sau de diagnostice, voi întâlni oameni — nu funcții, nu fapte, nu caractere, nu confesiuni religioase.

În aproape 20 de ani de practică, am avut șansa să tratez pacienți din toate categoriile sociale: oameni cu funcții importante și oameni fără adăpost, persoane închise pentru fapte greu de acceptat, consumatori de droguri, părinți devastați, tineri pierduți, bătrâni singuri, oameni complicați și oameni atât de simpli, încât durerea lor era crud de transparentă”, a spus Gheorghiță.

El a continuat să vorbească despre suferința pacienților și faptul că nu a putut să o privească niciodată prin prisma faptelor unui om, fie ele greșeli sau nu. Directorul spitalului s-a declarat profund dezamăgit de lipsa de empatie a oamenilor și de dorința acestora de răzbunare în numele dreptății.

„Niciodată nu am putut privi suferința lor prin prisma trecutului sau a greșelilor. În fața bolii — mai ales în fața morții — rămânem doar simpli oameni, goliți de funcții, de identitate socială și de etichete. Mi-am păstrat conștiința curată tocmai pentru că am tratat fiecare viață cu aceeași empatie. Dar trăiesc cu o dezamăgire tot mai adâncă… Am simțit-o în pandemie. O simt și mai acut acum, după tot ce am citit și auzit în ultimele săptămâni.

E tot mai clar pentru mine: „legea iubirii” a fost abandonată. În locul ei, am redeschis porțile „legii talionului”, cu iluzia că răzbunarea ne aduce dreptate. „Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi”… și uneori chiar mai rău. Ne răzbunăm în spațiul public. Stigmatizăm. Etichetăm. Judecăm. Condamnăm. Ca și cum răutatea ar putea alina durerea. Ca și cum pierderile noastre ar valora atât de puțin… cât o revanșă. Și atunci mă întreb sincer: Ce ne-a mai rămas? Cine suntem, de fapt? Cine am devenit?”, a scris Valeriu Gheorghiță pe Instagram.

Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare

Fostul președinte Ion Iliescu a suferit de cancer pulmonar și a stat internat timp de două luni în spital, timp în care a suferit mai multe intervenții. Vârsta înaintată și starea lui precară de sănătate și-au spus cuvântul, acesta decedând pe 5 august. El a fost înmormântat în Cimitirul Ghencea III, pe 7 august, zi în care a fost declarat doliu național.

La ceremonie au participat oficialități importante, inclusiv miniștri și foști președinți, dar președintele în funcție, Nicușor Dan, nu a fost prezent. Este primul fost șef de stat din istoria României postdecembriste care moare și beneficiază de funeralii de stat, o decizie contestată de multe voci din spațiul public.

