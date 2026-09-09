Vești bune pentru pensionari! Până la 500 de lei în plus, în decembrie

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Pensionarii din sistemul public și din cel militar ale căror venituri nu depășesc pragul de 3.000 de lei vor primi, în luna decembrie, a doua tranșă din ajutorul financiar garantat de stat. Măsura, reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 23/2026, vine în sprijinul seniorilor înainte de sărbătorile de iarnă, iar plățile vor fi efectuate direct de către casele de pensii, fără să fie necesară depunerea vreunei cereri sau dosar.

Sume diferențiate în funcție de pragul de venit

Valoarea sprijinului financiar acordat la sfârșitul anului este calculată în mod direct în raport cu veniturile lunare ale fiecărui beneficiar. Astfel, pensionarii care încasează un venit lunar de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi în luna decembrie suma de 500 de lei, completând astfel ajutorul total de 1.000 de lei oferit pe parcursul întregului an.

Pentru cei cu venituri cuprinse între 1.501 lei și 2.000 de lei, a doua tranșă va fi de 400 de lei, în timp ce seniorii care se încadrează în intervalul 2.001 lei – 3.000 de lei vor încasa un sprijin suplimentar de 300 de lei.

Noiembrie este luna-cheie pentru stabilirea dreptului la plată

Virarea banilor se face din oficiu de către casele teritoriale și sectoriale de pensii, fără nicio formalitate birocratică din partea cetățenilor. Totuși, încadrarea în plafoanele stabilite de lege nu se face automat pe baza situației din primăvară, ci se reevaluează strict în funcție de drepturile bănești aferente lunii noiembrie.

În acest calcul sunt însumate toate veniturile din pensii publice, pensii militare și indemnizația socială. Un detaliu tehnic important este că eventualele diferențe restante sau drepturi neîncasate din trecut, dar achitate în luna noiembrie, nu vor fi luate în calcul la stabilirea plafonului maxim de 3.000 de lei, pentru a nu dezavantaja beneficiarii.

Cine sunt persoanele excluse de la acordarea sprijinului

Măsura este destinată exclusiv persoanelor care au domiciliul pe teritoriul României, astfel că pensionarii care au reședința sau locul de ședere obișnuit în străinătate nu pot beneficia de acest sprijin financiar. De asemenea, depășirea pragului de 3.000 de lei în luna noiembrie exclude automat plata tranșei din decembrie.

În cazul pensiilor de urmaș, cadrul legislativ prevede acordarea ajutorului pentru fiecare urmaș în parte, suma fiind calculată individual, prin raportare la cota-parte din venitul ce îi revine fiecărei persoane.

Foto – Profimedia

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