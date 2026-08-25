Când se virează banii de alocații pentru copii în septembrie 2026

Data la care banii ajung la beneficiari este stabilită prin calendarul obișnuit al plăților sociale. Persoanele care au ales să primească alocația prin virament bancar vor avea sumele disponibile pe card pe data de 8 septembrie. În schimb, pentru părinții care încasează alocația prin mandat poștal, distribuirea banilor la domiciliu se va realiza ulterior, în funcție de graficul de livrare al fiecărui oficiu teritorial al Poștei Române.
Sumele acordate în 2026 și criteriile de eligibilitate
Cuantumul alocației de stat este diferențiat în funcție de vârsta și situația specifică a fiecărui copil. Pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și pentru cei cu handicap cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, suma lunară virată este de 719 lei. În cazul copiilor cu vârste între 2 și 18 ani, dar și al tinerilor majori care își continuă studiile liceale sau profesionale, alocația este de 292 de lei pe lună.
Dreptul la acest sprijin începe din luna următoare nașterii și se acordă tuturor copiilor care au domiciliul sau reședința legală în țară, inclusiv cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie care locuiesc legal în România.
Situațiile în care autoritățile pot cere restituirea banilor
Plata alocației poate fi suspendată sau oprită definitiv dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială poate emite decizii de recuperare a sumelor încasate necuvenit în situațiile în care beneficiarii nu notifică din timp modificările apărute în statutul lor.
Printre cazurile care atrag obligarea restituirii fondurilor se numără schimbarea domiciliului sau a reședinței fără informarea autorităților, modificarea reprezentantului legal al copilului sau încasarea în continuare a alocației după ce copilul nu mai îndeplinește criteriile legale de eligibilitate.