Jurnalista Sorina Matei, șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public

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Jurnalista Sorina Matei este propunerea AUR pentru preluarea conducerii interimare a Televiziunii Române, după decizia Curții Constituționale privind conducerea TVR. La Radioul Public, PSD îl propune pe Răzvan Dincă pentru a prelua interimatul de la Robert Schwarz.

Sorina Matei, propusă pentru a prelua șefia interimară a TVR

Schimbări la nivelul conducerii în privința Televiziunii Române și a Radioului Public. AUR a propus-o pentru funcția de director interimar al Televiziunii Române, după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea Parlamentului privind instalarea conducerii TVR.

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Propunerea a fost adoptată în ședința birourilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, cu voturile PSD, AUR și SOS.

Senatorul AUR Petrișor Puiu a declarat la sfârșitul ședinței că a fost o înțelegere a partidului său cu PSD pentru ca Sorina Matei să fie votată.

„Știam că va trece, și noi le-am votat omul la Radio”, a mai spus Peiu.

Ce spun liberalii

Deputatul PNL Adrian Cozma a explicat că votul în Birourile permanente reunite ale Parlamentului a fost pentru un mandat interimar de 60 de zile pentru Sorina Matei la TVR și Răzvan Dincă la Radioul Public.

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El a acuzat că PSD-AUR au reușit să impună conducerile la cele două instituții fără să țină cont de „bunul mers al instituțiilor”.

„Într-o logică normală, era ca cineva din interior să continue acest interimat, pentru că știau ce au început. Nu, nu i-a interesat asta, i-a interesat să-și impună oamenii – PSD la TVR, la SRR a propus AUR și s-a și votat. Voturile au fost PSD – AUR.

Să aduci pe cineva acum din exterior care se înceapă să ia din aproape în aproape situația, care nu este una foarte bună, e destul de complicat. Normal era să continue interimatul doamna Săftoiu, 60 de zile nu se întâmpla absolut nimic.

Dar astăzi, în Birourile permanente reunite, PSD și AUR a vrut să ne arate că au forță, că ei pot să-și impună voința. Nu este o problemă asta, doar că trebuie să știe și toți românii că astăzi această majoritate funcționează perfect, așa cum v-am spus că din ianuarie dânșii funcționează foarte bine în Parlament” a mai spus deputatul PNL, citat de Agerpres.

Foto: Facebook/Sorina Matei

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