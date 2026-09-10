Metroul riscă să se oprească în septembrie 2026. Avertismentul sindicaliștilor dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația

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Metroul riscă să nu mai circule în septembrie 2026, dacă Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu va plăti compensația, avertizează Unitatea Sindicatul Liber din Metrou.

Metroul din București riscă să se oprească

Dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația, metroul riscă să se oprească luna aceasta, afectând mii de bucureșteni.

„Urmărim de câteva zile aducerea în prim planul ştirilor cotidiene, de către actualul ministru interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, a două ‘ciorbe’ reîncălzite şi imposibil de realizat, dar foarte uşor de combătut. Una, aceea că metroul bucureştean este „gaura neagră” a economiei româneşti, iar a doua, cum că transportul metropolitan integrat este singura soluţie de salvare a metroului.

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Considerăm că aceste ştiri au devenit prioritare şi prin prisma faptului că în plan politic primarul Fritz este trimis acasă, iar USR îşi caută noul lider. Cine este cel mai expus zilnic? Dl. ministru. Încă acordăm respect funcţiei domnului ministru foarte săritor şi salvator, care sare în apărarea furnizorului de energie electrică a metroului.

Uită că Metrorex este o societate condusă pe OUG 109/2011 şi nu te poţi amesteca direct în conducerea societăţii. Efectiv, conducerea este a administratorilor şi a directorilor pe mandat ai Metrorex. Nu poţi să ieşi public cu adrese de tragere la răspundere pentru datoriile Metrorex”, transmit sindicaliştii într-un comunicat.

Conform USLM, datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că Ministerul nu plătește compensația la timp și doar în 2026, aceasta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport.

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„Cel mai simplu răspuns privind cauzele datoriilor Metrorex este faptul că Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nu plăteşte compensaţia la timp. Numai în 2026 compensaţia este cu 450.000.000 lei mai puţin decât prevede contractul de servicii publice de transport. (…) La fel a făcut Guvernul Bolojan şi în anul 2025 când compensaţia a fost cu 350.000.000 lei mai mică. Afirmaţia domnului ministru cum că orice sumă s-ar băga în Metrorex banii nu se regăsesc e total neadevărată şi calomnioasă la adresa celor care muncesc la metrou. Se dovedeşte simplu că în doar doi ani aţi generat prin neachitarea compensaţiei o lipsă de 800.000.000 lei. Deci, Metrorex nu este o gaură neagră a economiei, este o societate ai căror acţionari nu o capitalizează, iar statul nu îşi respectă obligaţiile contractuale”, susţine USLM.

Ce spune sindicatul despre trecerea metroului în subordinea Primăriei

Cu privire la ideea conform căreia metroul ar trebui să fie în subordinea Primăriei Capitalei, sindicatul spune că PMB nu „este în stare să se țină pe ea, fiind în faliment nedeclarat (ex. STB insolvență, Termonergetica aproape)”, și acest lucru tot din cauza faptului că nu a plătit compensația la timp.

„Totul este generat de stat, care nu îşi respectă semnătura de pe contracte şi nu dă la timp şi la valoarea semnată compensaţia. Solicităm, de asemenea, ministrului să nu mai aducă ştiri false şi să pună bucureştenii în antiteză cu alţi cetăţeni din alte oraşe şi pe metroişti contra călătorilor. Metroiştii îşi fac treaba, roata se învârte. Dacă tot vrea să fie salvatorul metroului, să acorde compensaţia pentru metroul bucureştean. Apropo, sunt peste 600.000 de călători pe zi, iar prin activitatea sa metroul aduce bunăstare la 4.000.000 de cetăţeni zilnic. Atenţie! Fără compensaţie, metroul se va opri în septembrie 2026″, transmite sindicatul de la metrou.

Foto: Profimedia

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